مطروح تختتم فعاليات المعرض العاشر للسياحة والتسوق

يُختتم، مساء اليوم، المعرض العاشر للسياحة والتسوق لبيع وتسويق منتجات الفتيات والشباب والمرأة المعيلة من أصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والذى يقام في مركز كليوباترا الترفيهى بمدينة مرسى مطروح في الفترة من 7 حتى 9 أكتوبر الجاري، ضمن خطة المحافظة لتشجيع أبناء مطروح على الترويج لمنتجاتهم، خاصة الأعمال اليدوية، بتنظيم من الإدارة العامة للسياحة والمصايف بديوان عام محافظة مطروح.

الاشتراك بمعرض السياحية والتسوق بمطروح مجانا

وقال محافظ مطروح، اليوم السبت، في تصريحات صحفية، إننا نظمنا مهرجان السياحة والتسوق هذا العام بدون رسوم لجميع المشاركين بمنتجاتهم في المهرض من مختلف الأعمال الشباب والسيدات، لتشجيع أبناء مطروح على الترويج للسلع المختلفة، وفتح مركز كليوباترا الترفيهى أمامهم، والذى يتردد عليه أهالى مطروح والزائرين، ما ينعكس إيجابيا على حركة البيع والشراء، وفتح فرص عمل للشباب ومساندتهم.

تطبيق الإجراءات الاحترازية بمهرجان السياحة والتسوق

وأضاف محافظ مطروح، أنه جرى تنفيذ خطة بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية خلال فعاليات المعرض في ظل جائحة كورونا، للحفاظ على الصحة العامة للعارضين، والمواطنين المترددين على المهرجان.

مطروح تشارك بمعرض «تراثنا» للترويج لمنتجات الشباب

وأشار «شعيب» إلى أن المحافظة تحرص على تشجيع شباب مطروح في التسويق لمنتجاتهم، من خلال تنظيم المعارض والمشاركة في معارض أخرى خارج مطروح، ومنها معرض تراثنا الذى سيجرى إفتتاحه، اليوم، وتمتد فعالياته حتى 15 أكتوبر الجاري، ويشارك به شباب سيوة لعرض منتجاتهم، بمركز مصر بالمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة، كأكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ومنها منتجات الملح، والخوص والجريد، والملابس السيوية المطرزة التى تحمل الموتيفات السيوية الشهيرة بدعم من المحافظة.