موعد انتهاء اليوم الدراسي وحقيقة خفض مدة الحصص

حالة الجدل انتابت بعض أولياء الأمور حول انتهاء اليوم الدراسي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بسبب قصر مدة الحصص من 45 دقيقة لـ 35 دقيقة، وهو ما حسمه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مؤكّدًا أنَّ اليوم الدراسي ينتهي في الساعة الواحدة ظهرًا، وأن المدارس التي ينتهي فيها اليوم الدراسي في الحادية عشر سيبدأ اليوم الدراسي في الساعة السابعة صباحًا.

وفي معرض توضيحه مواعيد اليوم الدراسي، أضاف وزير التعليم، أنَّ المدارس التي ينتهي فيها اليوم الدراسي في الواحدة ظهرًا يبدأ فيها اليوم الدراسي الساعة الثامنة صباحا، مطالبًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بتحري الدقة في الأخبار التي يتمّ تناولها وأنَّه يجب الحصول على الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

خطة العام الدراسي الجديد

واستقبلت المدارس الحكومية الطلاب، اليوم السبت، لبدء العام الدراسي الجديد 2021/2022، فيما تفتح المدارس الخاصة أبوابها كذلك أمام الطلاب غدًا الأحد، على أن تكون خطة وملامح العام الدراسي على النحو التالي:

- ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي مسافة لا تقل عن مترين.

- وجود رشاش تعقيم وكاشف حراري ومواد تطهير وتعقيم بكل مدرسة.

- حضور الطلاب في المدارس بانتظام مع تسجيل الحضور والغياب بشكل إلزامي وليس اختياري.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية وفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.

- تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولًا بأول، وفقًا للقواعد والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.

- تخصيص غرفة عزل لكل مدرسة في العام الدراسي الجديد 2021-2022.

- حصر غياب الطلاب بشكل يومي وإبلاغ الزائرة الصحية بنتائج الحصر داخل الفصول.

- تطعيم العاملين وسد عجز المعلمين وحظر الواجبات لرياض الأطفال؟

- تطعيم جميع العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي ولا يسمح بدخول أي فرد غير حاصل على اللقاح داخل حرم المدرسة.

- تطعيم طلاب المرحلة الثانوية كل من يقف بحرم المدرسة فوق سن 18 عامًا.

- الالتزام بالخريطة الزمنية في خطة توزيع المناهج ومواعيد عقد الامتحانات.