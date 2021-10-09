إصابة 5 أشخاص في حادثي سير بجنوب سيناء

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة جراء وقوع حادثي سير على طرق محافظة جنوب سيناء، ووقع الحادث الأول أمام بوابة السوق التجاري القديم بشرم الشيخ، والثاني شهد انقلاب سيارة على الطريق الجديد أمام مدينة ابوزنيمة، ولم تسفر الحوادث عن أي وفيات.

وتلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغين منفصلين، يفيدان وقوع حادثي سير على طريق جنوب سيناء، الأول عبارة عن تصادم سيارة ملاكي رقم (م و ب) 7641، بدراجة هوائية أمام مدخل السوق التجاري بشرم الشيخ، وأسفر عن إصابة إسحق عياد زكي، 20 سنة، من محافظة المنيا، ومصاب بجرح بفروه الرأس وسحجات وكدمات، ونُقل إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي وحالته مستقرة.

أما البلاغ الثاني فتلقاه مدير أمن جنوب سيناء من قسم شرطة أبوزنيمة يفيد بانقلاب ملاكي رقم (س ق م) 4536 على الطريق الجديد قبل «كارتة» أبو زنيمة بحوالي 5 كيلو مترات في اتجاه شرم الشيخ، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، هم أحمد عبد الله أحمد السيد من محافظة الإسكندرية، 39 سنة، ورودينا أحمد عبدالله، 12 سنة، ونادية إبراهيم محمد، 7 سنوات، وإيمان جابر متولي، 28 سنة، جميعهم من محافظة الإسكندرية.

نقل المصابين إلى مستشفيين لتلقي العلاج

ونُقل المصابون جميعا إلى مستشفيي أبورديس العام وشرم الشيخ الدولي تحت إشراف الدكتور محمد عبد الجواد مدير مرفق الإسعاف بجنوب سيناء، وجري الدفع بأربع سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن جميع الحالات المصابة مستقرة وتتلقى العلاج داخل المستشفيات، حيث أن الإصابات خفيفة.