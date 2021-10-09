تفاصيل اتهام موظفين في السفارة الأمريكية بموسكو بسرقة حقيبة

قال المواطن الروسي دميتري كورنيلوف، الذي تعرض لعملية سرقة، أمس، متهم فيها 3 من موظفي السفارة الأمريكية في موسكو، إنه كانت لدى موظفي السفارة الأمريكية في روسيا، فرصة لإعادة حقيبة الظهر له بعد سرقتها، لكنهم لم يفعلوا ذلك.

المواطن الروسي: حزنت لفقدان الحقيبة

وأضاف في حديث لوكالة تاس الروسية: «حزنت لفقداني بعض الوثائق وضرورة استصدارها مجددا».

وذكر أنه كانت توجد في الحقيبة بطاقة فيها رقم هاتفه، لذلك «كان بمقدروهم الاتصال وإعادة المسروقات، لكنهم لم يفعلوا ذلك، على الأغلب لخوفهم من العواقب، أو لسبب آخر».

وقال كورنيلوف أيضا إنه بمجرد أن «اكتشف فقدان الحقيبة في البار، بحث عنها بنفسه، ثم طلب المساعدة من حراس المبنى لكنهم رفضوا المساعدة، فاضطر إلى الاتصال بالشرطة».

ماذا كان في الحقيبة؟

ووفقا له، لم يكن هناك شيء ذو قيمة أو سر في حقيبة الظهر المفقودة، بل فقط هوية شخصية، وبدلة رياضية، وسماعات رأس لاسلكية، وشاحن ونقود.

وكانت شرطة العاصمة موسكو قد أعلنت، أمس، أنها تلقت شكوى بشأن سرقة. وقال الضحية إنه فقد حقيبته وفيها بعض أغراضه الشخصية خلال وجوده في مقهى واقع في شارع سريتينكا بموسكو.

تحديد هوية المشتبه بهم

وتمكنت الشرطة الروسية من تحديد هوية ثلاثة مشتبه بهم في الجريمة، وتبين أنهم من موظفي السفارة الأمريكية في موسكو - جنود في سلاح مشاة البحرية تتراوح أعمارهم بين 21 و 26 عاما.

وكانت روسيا قد طالبت الولايات المتحدة برفع الحصانة الدبلوماسية عن ثلاثة موظفين في سفارتها في موسكو، بعد الكشف عن تورطهم في جريمة سرقة.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته، أمس الجمعة، وسائل إعلام كبرى في البلاد على أنها بعثت إلى سفارة الولايات المتحدة مذكرة تتضمن طلب رفع الحصانة الدبلوماسية عن هؤلاء الموظفين فيها، والمشتبه فيهم في جريمة سرقة أغراض شخصية تابعة لمواطن روسي.

رفع الحصانة.. وإلا

وقالت الخارجية الروسية، إنه في حال رفض رفع الحصانة عن هؤلاء الأمريكيين، طلبت الخارجية منهم مغادرة أراضي روسيا فورا.

وجاء هذا الطلب على خلفية تأكيد مصدر في أجهزة إنفاذ القانون لوسائل إعلام روسية كبرى، أمس الجمعة، أن هؤلاء الموظفين الثلاثة سرقوا في 18 سبتمبر حقيبة ظهر من مواطن روسي في إحدى حانات موسكو.

5 سنوات سجنا

وأشار المصدر إلى رفع دعوى بتهمة «ارتكاب سرقة بطريقة تنشأ عنها أضرار كبيرة» بحق هؤلاء الموظفين في السفارة الأمريكية، وهم يواجهون عقوبة سجن تصل إلى خمس سنوات.

وأكد مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة في الإدارة العامة لوزارة الداخلية الروسية في مدينة موسكو، فلاديمير فاسينين، صحة هذه الأنباء، في حوار مع قناة «إن تي في» الروسية، قائلا إن المشتبه فيهم الثلاثة عناصر في مشاة البحرية الأمريكية من الطاقم الإداري والفني في السفارة وتتراوح أعمارهم بين 21 و26 عاما.

ولفت المسؤول إلى أن المحققين حصلوا على شريط فيديو يوثق لحظة دخول المشتبه فيهم الثلاثة إلى مقر السفارة وبحوزتهم الحقيبة المسروقة.