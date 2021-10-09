حملات لتشميع المحال المخالفة ورفع الإشغالات في حدائق الأهرام (فيديو)

أعلنت محافظة الجيزة، شن حملات دورية للقضاء على جميع المظاهر العشوائية والمخالفات والتعديات والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن.

حملة إشغالات ليلية بحي الأهرام

وشنت أجهزة حي الهرم، برئاسة تيسير عبدالفتاح، أكبر حملة إشغالات ليلية على القطاع، شملت شوارع الثروة المعدنية والجيش والضغط والخزان، واستهدفت رفع كافة التعديات والإشغالات على حرم الطريق.

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان، إلى أن الحملة استهدفت رفع كل التعديات والإشغالات على حرم الطريق، وكذلك ضبط المقاهي المخالفة للتعليمات التي تقدم الشيشة للمواطنين، مخالفة بذلك قرار رئيس مجلس الوزراء، وتحفظت الحملة على عدد كبير من مركبات «توك توك» التي تعيق حركة المارة والمرور.

ضبط ومصادرة 240 حاله إشغال

وقالت محافظة الجيزة، في البيان، إن الحملة أسفرت عن ضبط ومصادرة 240 حاله إشغال متنوعة، و10 مركبات «توك توك»، وتروسيكلين، و3 موتسيكلات دليفري، و4 ثلاجات عرض، كما تم غلق وتشميع 5 محال بدون ترخيص.

مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخزن الهضبة

وأكدت محافظة الجيزة، في البيان، مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخزن الهضبة، وتحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ كل الإجراءات القانونيه حيالهم.

واستعرضت محافظة الجيزة مجهودات الحملة التي قامت بها أجهزة حي الهرم، من خلال الفيديو التالي:

وفي سياق آخر، بدأت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية، أعمال تطوير ورفع المخلفات وتجريد شارع استديو الأهرام، في إطار تنفيذ الخطه الاستثمارية للعام المالى 2021-2022.