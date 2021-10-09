التقدير والالتزام.. أهم 7 نصائح لو عايز تشتغل في بنك

يرغب كثير من الشباب في الحصول على وظائف داخل المؤسسات المصرفية وعلى رأسها البنوك العاملة في مصر، لكنهم يحتاجون إلى مهارات وتعلم بعض المواد التعليمية التي يقدمها المعهد المصرفي المؤسسة التعليمية التابعة للبنك المركزي.

وفي إطار الخدمات التي تقدمها جريدة «الوطن» على مدار اليوم للشباب حديثي التخرج والذين يرغبون في الحصول على وظيفة داخل بنك، بحسب تصريحات الدكتور عبد العزيز نصير مدير المعهد المصرفي، وذلك في التقرير التالي..

أهم النصائح للعمل في البنوك

وبحسب «نصير»، فلكي تكون شخصا كُفأ للعمل في البنوك، فإن الأمر لا يحتاج إلى واسطة، بل إلى بعض المهارات التي يمكن اكتسابها وهي كالآتي..

- التقدير الجامعي.. لا تقبل البنوك خريجي الجامعات سوى الحاصلين على درجة جيد أو أعلى.

- الالتزام.. فالبنوك لها مواعيد محددة للعمل في الصباح الباكر، لذلك يجب أن يكون المتقدم على قدر كبير من الالتزام بالمواعيد.

- تنمية المهارات المصرفية.. ويمكن هذا من خلال الحصول على البرنامج التدريبي من المعهد المصرفي، وهو متاح للطلاب والخرجين حتى عامين، وهو برنامج تعلم الكتروني، وهو كالآتي..

- الحصول على التدريب المدعوم جزئياً من البنك المركزي المصري (CBE)، وهي لطلاب الفرقة الرابعة والخريجين الجدد الحاصلين على تقدير جيد، ويتم تقديم تلك النسخة لطلاب كليات التجارة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعات الحكومية.

- البرنامج الثاني المدفوع بالكامل من قبل طلاب كليات التجارة والحقوق والجامعات الخاصة.

-الحصول على سيرة ذاتية مناسبة للبنوك، كما يجب متابعة أخبار البنوك، حيث يتم الإعلان على مواقعهم الرسمية عند وجود فترة تدريب أو وظائف شاغرة.

- تقوية مهارات اللغة الإنجليزية، فهي واحدة من أهم المهارات التي يجب أن تتوفر في الشخص المصرفي، وفي الغالب تكون هناك اختبارات تقيس ثقافة المتقدم.

- القراءة ومعرفة أقسام البنوك المختلفة، ودور كل قسم، وليس مجال تخصصك فقط.

- اجتياز المقابلة الشخصية، من أهم خطوات العمل في البنوك، لذلك يجب أن تتدرب بشكل جيد عن طريق البحث عبر الإنترنت أو سؤال أشخاص مروا بهذه التجربة.