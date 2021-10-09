تنسيق معهد فني صناعي شبرا 2021.. الشروط والمستندات المطلوبة

بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021، ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية حول تنسيق معهد فني صناعي شبرا 2021، من قِبل الطلاب، والشروط والمستندات المطلوبة للالتحاق بالمعهد.

وتستعرض «الوطن»، تنسيق معهد فني صناعي شبرا 2021، وفقًا لنتيجة تنسيق الدبلومات الفنية، التي أعلنتها وزارة التعليم العالي عبر موقع التنسيق الإلكتروني، على النحو التالي:

تنسيق معهد فني صناعي شبرا 2021

ووفقًا لموقع التنسيق الإلكتروني، فقد تحدد تنسيق معهد فني صناعي شبرا نظام ثلاث سنوات بـ77.85%.

ويشترط للالتحاق بالمعهد بالنسبة لطلاب الفرقة الأولى إحضار المستندات التالية:

- شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا أو رقم التسجيل على موقع وزارة الصحة.

- بطاقة الترشيح + 3 صور منها.

- أصل شهادة الثانوية العامة أو الثانوية الصناعية أو التجارية + 5 صور منها.

- شهادة الميلاد بالكمبيوتر حديثة + 5 صور منها.

- عدد 3 صورة من البطاقة الشخصية للطالب وولي الأمر.

- عدد 6 صور شخصية «4×6».

- استمارة 6 جند و2 جند «للبنين».

فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتقليل الاغتراب

وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى أنّه يجري فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتقليل الاغتراب «التحويلات» اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر 2021.

كما نوّهت الوزارة إلى أنّه يُسمح للطالب الذي جرى ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر، بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

وأكدت الوزارة أنّه لا توجد تحويلات ورقية، ويكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط باستيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.