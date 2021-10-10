غرامات على مخالفي تحويلات المسار لإنشاء كوبري 45 الجديد بالإسكندرية

بدأت إدارة مرور الإسكندرية، اليوم الأحد، فرض غرامات مرورية جديدة في شارع جمال عبد الناصر، بعدما أصبح المجرى الجديد لحركة السيارات بعد التحويلات الجديدة التي انطلقت صباح اليوم، نتيجة بدء أعمال نفق وكوبري 45 الجديد على طريق كورنيش الإسكندرية.

قيمة الغرامة المرورية في شارع جمال عبد الناصر أثناء عمل مشروع كوبري 45 الجديد

ووفقاً لقرار مرور الإسكندرية، مُنع الوقوف في شارع جمال عبدالناصر على الجانبين من شارع 45 حتى المندرة، وتصل غرامة المخالفة إلى 500 جنيه كحد أدنى، و1000 جنيه كحد أقصى، وذلك للحد من التكدس المروري بشارع جمال عبدالناصر، تزامنا مع بدء تنفيذ مشروع نفق شارع 45.

توسعة الشوارع في التحويلات المرورية مع بدء إنشاء كوبري 45 الجديد

وقبل ذلك القرار، قام حي المنتزه أول بتوسعة وترميم المداخل الرئيسيه البديله لشارع 45، حيث تم توسعة شارع إسكندر إبراهيم مع شارع جمال عبد الناصر لفتح الطريق المتجه إلى شارع 45 بحري، حيث تم أزيلت 8 أمتار من بلدورات الجزيرة الوسطى من شارع جمال عبد الناصر.

ترميم الشوارع الجانبية في التحويلات المرورية بالتزامن مع إنشاء كوبري 45 الجديد

كما تم الترميم لشارع السباعي بالعرض الكامل بطوله من شارع إسكندر إبراهيم حتي شارع 45، ليتم استخدامه كمحور مروري بديلا عن شارع 45 وفتح الطريق أمام الماره والمركبات وللسيولة المرورية.

فيما أزيلت الأعمدة الديكورية بالجزيره الوسطى بعد فصل التيار عنها، وتأمين وعزل الكهرباء، وفرد شبكه هوائية بديلة، حيث سيصبح ذلك الطريق هو البديل خلال الـ5 أشهر المقبلة، والتي سيتم العمل خلالها على مشروع نفق وكوبري 45 الجديد.