تفاصيل مقتل وإصابة 23 شخصا في تحطم طائرة بتتارستان الروسية

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، في بيان لها بحسب وكالة «إنتر فاكس»، تحطم طائرة خفيفة من طراز «L 410» تقل مجموعة من رجال المظلات، اليوم الأحد، في منطقة منزلينسك بجمهورية تتارستان، حيث لقي 16 شخصا مصرعهم، وأصيب 7 بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.

نقل مصابي حادث الطائرة الى المستشفى

وأكد البيان أن فرق الإنقاذ سارعت إلى مكان الحادث، ويعمل فريق تحقيق ميداني على تحديد أسباب الحادث وملابساته، وأكدت وزارة الصحة في تتارستان، أن المصابين الـ7 نقلوا إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفة أن أحدهم في حالة خطرة.

استمرار عمليات البحث وانتشال الضحايا

ويذكر أن الطائرة التي تحطمت من طراز «L410»، وهي طائرة ذات محركين تستخدم في الخطوط الجوية الإقليمية، وقامت شركة «Let» التشيكوسلوفاكية بتصميمها في أواخر الستينيات، وبدأ التشغيل التجاري للطائرة عام 1973، وفور إقلاعها من مطار قرب مدينة مينزيلينسك شرقي تتارستان، وقع الحادث وعلى متنها طياران و21 من رجال المظلات، وقالت وكالة «نوفوستي» إن طياري الطائرة المنكوبة لقيا مصرعهما.

حوادث تحطم لطائرات روسية

وفي سبتمبر الماضي، لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 من بين 16 شخصا كانوا على متن طائرة تحطمت في منطقة إيركوتسك شرقي روسيا، وقالت وزارة خدمات الطوارئ، إنها اكتشفت الحطام في تضاريس يصعب الوصول إليها، وسار فريق الإنقاذ لأكثر من 6 ساعات للوصول إلى الموقع.

العثور على حطام طائرة روسية بجزيرة كامتشاتكا

وعُثرعلى حطام طائرة روسية أخرى من طراز An-26 في شبه جزيرة كامتشاتكا يوليو الماضي، وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، فإن الطائرة كان على متنها 28 شخصًا، كانت تنقلهم في منطقة أقصى شرقي البلاد.