استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد في السوق المحلية

واصلت أسعار الذهب استقرارها خلال تعاملات اليوم الأحد، 10 أكتوبر 2021، في محلات الصاغة المحلية، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر بين 768 و770 جنيهاً للجرام بدون مصنعية.

فيما تراوحت أسعار جرام الذهب عيار 24 بين 880 و878 جنيهات للجرام، بدون مصنعية.

في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 512 و513 جنيه دون مصنعية، ويوجد العديد من ماركات الذهب كما يتحدد سعر الجرام للمستهلك وفقاً إلى سعر المصنعية والتي تتفاوت من محل صاغة إلى آخر.

ويتراوح سعر أوقية الذهب في مصر اليوم، بين 27 ألف و368 جنيه و27 ألف و297 جنيه، فيما يتراوح سعر الجنيه الذهب بين 6 آلاف و114 جنيه، و6 آلاف و160 جنيه.

ووفقًا إلى متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر، بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 776.57 جنيه، أي ما يعادل 49.47 دولار أمريكي.

أسعار الذهب في السوق العالمي

ووصل سعر العقود الفورية للمعدن الأصفر خلال تعاملات السبوع الماضي في البورصات العالمية إلى حوالي 1,756.9 دولار، وذلك تأثراً بتراجع سعر الدولار الأمريكي على خلفية بيانات سوق العمل التي كشفت ارتفاع مستويات البطالة لشهر سبتمبر الماضي.

وشهدت أسعار الدولار في الآونة الأخيرة تقلبات عالمية، أدت إلى تراجعه لترتفع أسعار الذهب عالمياً.

ورغم التراجع الملحوظ لأسعار جرامات الذهب محلياً، إلا أن متوسط الأسعار لا يزال مرتفعًا نسبيًا، ليؤكد خبراء الذهب في مصر للوطن أنه لا يزال الملاذ الآمن والاستثمار الأفضل خاصة لصغار المدخرين، ناصحين بالاحتفاظ به في الوقت الحالي، حيث أنه وفقًا للتوقعات سيرتفع سعر جرام الذهب ليصل إلى 800 و850 جنيه في المتوسط خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة مع انتهاء السنة المالية وإغلاق القوائم المالية للعديد من الشركات وضرورة سداد التزاماتها.