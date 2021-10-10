«العناني» يستقبل سفيرة جمهورية سلوڤينيا بالقاهرة لبحث تبادل الخبرات

التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، ماتيا بريفولشيك، سفيرة جمهورية سلوڤينيا بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك، بحضور الوزير مفوض داليا عبد الفتاح، المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر وسلوفينيا في مجال القطاع السياحي، لدفع مزيد من الحركية السياحية الوافدة إلى مصر من سلوفينيا، كما ناقش الطرفان بحث إمكانية تبادل الخبرات والتدريب في مجال العمل الأثري بين الجانبين.

أنماط وأنشطة سياحية جديدة

وخلال اللقاء استعرض الدكتور خالد العناني المجهودات التي تقوم بها مصر حاليا لتبني أنماط وأنشطة سياحية جديدة.

فيما أوضحت سفيرة سلوفينيا عن رغبتها في مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة، معربة عن كامل تقديرها للمجهودات التي تقوم بها الوزارة في المجال السياحي والأثري.