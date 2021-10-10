معهد فني صناعي بنها.. خطوات إنهاء إجراءات الالتحاق بالفرقة الأولى

أعلن معهد فني صناعي بنها، بدء إنهاء إجراءات الالتحاق بالفرقة الأولى بالمعهد، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد اليوم، حيث ناشدت إدارة المعهد المرشحين للالتحاق بالعام الدراسي الأول التوجه لإدارة شؤون الطلاب لإنهاء إجراءات الالتحاق بالمعهد.

وتستعرض «الوطن» إجراءات الالتحاق الخاصة بطلاب الفرقة الأولى بالمعهد، والتي انطلقت تزامنا مع بدء الدراسة في إطار خدماتها لقراءها على مدار الساعة.

خطوات إنهاء إجراءات الالتحاق بالفرقة الأولى في معهد فني صناعي بنها

حددت إدارة معهد فني صناعي بنها عددا من إجراءات بالفرقة الأولى، كالتالي:

- حضور الطالب للمعهد لتقديم بطاقة الترشح وإستمارة النجاح.

- الطلاب حاملي شهادة الدبلوم في أقسام أجهزة وشبكات وآلات تبريد وتشغيل سيارات يتم توزيعهم على أقسامهم الموجودة بالمعهد.

- طلاب الثانوية العامة والدبلومات الذين ليس لهم اقسام بالمعهد يتم عرضهم على لجنة للتشعيب، لإجراء الاختبارات والالتحاق بالقسم المناسب لمهاراتهم.

الأهداف الاستراتيجية لمعهد فني صناعي بنها

وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لمعهد فني صناعي بنها، فيما يلي:

- إعداد خريجين مؤهلين فنياً ليكونوا وصلة العمل التنفيذية بين المهندسين والعمال الفنيين في كل المواقع الإنتاجية، وذلك من خلال برامج ذات جودة عالية في تخصصات مختلفة وينبغي أن يراعى إعداد فني يتصف بأنه متمكن في تخصصه، من خلال اكتسابه للمعارف والمهارات اللازمة لتحقيق الوظيفة المهنية.

- أهمية التفكير والتخطيط وحل المشكلات واتخاذ القرار في عمله.

- تخرج طالب ذو ثقافة تجعله قادراً على التأكيد على الهوية والانفتاح مع الآخرين.

- أن يكون الخريج قادرا على استخدام التكنولوجيا الحديثة.

- أن يكون الخريج قادرا على التعامل مع العملاء.

- أن يستطيع الخريج التعاون مع المؤسسات الإنتاجية والخدمية المحلية لتوفير فرص عمل للخريجين.

- تقديم برامج التدريب اللازمة لجميع العاملين بالمعهد، كل في تخصصه وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي.

- العمل على استغلال الإمكانيات المادية والبشرية في المعهد كمركز تدريب للأفراد، وذلك لخدمة المؤسسات العامة والخاصة بالمجتمع المحلي.

- تبني تطبيق نظام ضبط الجودة في التعليم داخل المعهد.