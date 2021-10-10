معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة.. 3 شعب تمنح البكالوريوس

يعتبر معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة واحد من أقدم المعاهد العملية في محافظة الدقهلية، فقد تم صدر القرار الوزارة رقم 1314 لسنة 2005، كشخصية اعتبارية تابع لجمعية مصر للهندسة والتكنولوجيا، وهو غير هادف للربح، وتعمل أمواله على تطويره الدائم لتقديم أفضل مادة علمية لطلابه وتأهليهم لسوق العمل سواء في الداخل أو الخارج والاستعانة بأفضل أعضاء هيئة التدريس العاملين في مجالات الدراسة به.

وتتنوع الدراسة في معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة بين 3 شعب، هي علوم الحاسب، ونظم المعلومات الإدارية، والمحاسبة وإدارة الأعمال.

شعبة علوم الحاسب

يحصل الطالب بعد الدراسة في هذه الشعبة على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب بعد 4 سنوات من الدراسة في المعهد، ما يعادل درجة البكالوريوس في كلية الحاسبات والمعلومات، ويحصل الطالب علي شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، ووزير التعليم العالي.

شعبة نظم المعلومات الإدارية

يحصل الطالب بعد الدراسة في هذه الشعبة على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية بعد 4 سنوات من الدراسة في المعهد، وهو يعادل درجة البكالوريوس في كلية التجارة شعبة إدارة الأعمال، ويحصل الطالب علي شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، ووزير التعليم العالي.

شعبة المحاسبة وإدارة الأعمال

يحصل الطالب بعد الدراسة في هذه الشعبة على درجة البكالوريوس في المحاسبة أو إدارة الاعمال بعد 4 سنوات من الدراسة في المعهد، وهو يعادل درجة البكالوريوس في كلية التجارة شعبة المحاسبة أو إدارة الأعمال، ويحصل الطالب علي شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، ووزير التعليم العالي.

وأعلنت إدارة المعهد بقيادة الدكتور مصطفى صالح عميد معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة، عن بدء الدراسة يوم 16 أكتوبر الجاري، وذلك لإعطاء فرصة نهائية للطلاب الذين يزيد أعمارهم عن 18 عام للتطعيم بلقاح كورونا.

ونظمت إدارة المعهد مؤخرا الأسبوع التدريبية الأول بعنوان «الجمهورية الجديدة والوعي المعلوماتي»، والذي تضمن عدة محاور منها بناء الانسان طبقا لمحور عمل الحكومة المصرية 2018/2022، وعرض رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، برعاية معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة متمثلاً في رئيس مجلس إدارته المهندس عبد العزيز السلاب، والدكتور مصطفي صالح، عميد المعهد.