ضبط 3 عناصر إجرامية في الدقهلية والشرقية بحوزتهم مخدرات تجاوزت قيمتها 1.5 مليون جنيه

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية 3 عناصر إجرامية في محافظات الدقهلية والشرقية، وبحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات بغرض الإتجار.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي، ومديريتى أمن الشرقية والدقهلية، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دوائر أقسام ومراكز شرطة «ثان العاشر من رمضان - بلبيس - المنصورة»، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

مخدرات وأسلحة نارية وبيضاء

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبط عاطل، مقيم بمحافظة الشرقية، حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبحوزته 4 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت واحد كيلو جرام، ودراجة نارية دون لوحات، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

كما تم ضبط عاطل، مقيم بمحافظة الشرقية، حال تواجده بمسكنه في دائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته عدد 6 طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، و2 قطعة سلاح أبيض، وكذلك عاطل، مقيم بمحافظة الغربية، حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة المنصورة، وبحوزته 150 لفافة لنبات البانجو المخدر، و30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرامات، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

مضبوطات تجاوزت قيمتها مليون جنيه

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة «1,550,000 جنيه - مليون وخمسمائة وخمسون ألف جنيه تقريبا».

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.