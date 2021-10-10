سقوط عنصر إجرامي وبحوزته هيروين يقدر بـ200 ألف جنيه

تواصل وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم المخدرات، فتمكنت من القبض على عنصر إجرامي تخصص في الاتجار بمخدري الهيروين والحشيش، بدائرة قسم شرطة المرج في محافظة القاهرة.

200 ألف جنيه قيمة المضبوطات

وألقت الداخلية القبض على المتهم، خلال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش، ومكبس يدوى بمشتملاته، وأدوات لخلط وتصنيع مخدر الهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

اعتراف المتهم بحيازته للمخدرات

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 200,000 ألف جنيه.