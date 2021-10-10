بدء لقاء موسع بين رئيسا وزراء مصر واليمن وعدد من مسؤولي البلدين

بدأ منذ قليل، لقاء موسع بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره اليمني الدكتور معين عبد الملك، بحضور عدد من الوزراء من البلدين الشقيقين.

كان «مدبولي»، استقبل «عبدالملك» لدى وصوله في مطار القاهرة الدولي مساء اليوم، وأجريت المراسم الرسمية لاستقبال والوفد المرافق له.

جلسة مباحثات موسعة بين مدبولي ونظيره اليمني

ومن المُقرر أن تستمر زيارة رئيس وزراء اليمن إلى القاهرة إلى عدة أيام، يرافقه خلالها عدد من الوزراء يبحثون التعاون مع نظرائهم من الجانب المصري.

وسيعقب لقاء رئيسا وزراء البلدين، جلسة مباحثات موسعة لبحث الإجراءات والخطوات اللازمة لتعزيز التعاون بين الجانبين.