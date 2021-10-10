«تعليم البحر الأحمر» تحقق في واقعة طلاب بلا فصل بمدرسة بالغردقة

شهدت مدرسة «حسن كامل» للتعليم الأساسي، التابعة لمدرسة الغردقة الابتدائية، واقعة فريدة من نوعها، اليوم الأحد، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث تفاجأ عدد من طلاب الصف الأول الإعدادي بأنهم بلا فصل يتلقون فيه دروسهم، وقضوا اليوم تحت شجرة في فناء المدرسة، وذلك حتى موعد الانصراف بعدما فشلت إدارة المدرسة في إيجاد فصل لهم.

طلاب بلا فصل في أول يوم دراسي

وكشف ولي أمر أحد طلاب الواقعة، ويدعى «محمد»، في تصريح لـ«الوطن»، أن ابنه في الصف الأول الإعدادي بمدرسة حسن كامل للتعليم الأساسي وسط مدينة الغردقة لم يجد له فصلا يؤويه هو وعدد كبير من زملائه الطلاب بالصف الأول الإعدادي في أول يوم دراسي»، متابعًا: «اضطر الطلاب إلى افتراش الفناء، ونبهت إدارة المدرسة على الطلاب بالجلوس تحت شجرة وقضوا يومًا دراسيا كاملا في الفناء».

تعليم البحر الأحمر يحقق في الواقعة

ومن جانبه، حقق هشام منير عبدالغني وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر في الواقعة، ووجه الإدارة التعليمية بالغردقة في إيجاد حلول لتوفير فصل للطلاب.

وأكد «منير» في تصريحات لـ«الوطن» أنه يعمل على حل المشكلة في أسرع وقت وأن اقتراح الفترة المسائية هو أحد الحلول لراحة الطلبة.

وشدد «منير» على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدرسة مع توفير المناخ الملائم للطلاب مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات وتجنب التلامس والتكدس المباشر والمسافات الآمنة وتوعية الطلاب.

مستشار وزارة التعليم يتفقد مدارس الغردقة

وفي ذات السياق، تفقد الدكتور محمد فؤاد، مستشار وزارة التربية والتعليم، عددًا من مدارس الغردقة بتكليف من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يرافقه هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر لمتابعة المدارس في أول يوم دراسي للعام الدراسي الجديد.