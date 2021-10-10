وزير التعليم: جملة «يا ولد قوم ذاكر عشان عندك امتحانات» غلط

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن منظومة التعليم القديمة كانت مليئة بالمصالح العميقة تدافع عنها مثل الطريقة القديمة لتأليف وتوزيع الكتب القديمة، والمكاسب منها والمكاسب من الدروس الخصوصية، وغيرها من الأمور المتعلقة بالامتحانات.

أصحاب المصالح بالنظام القديم يمارسون ضغوطا كبيرة لمنعنا من التقدم

وأوضح طارق شوقي: «جملة يا ولد قوم ذاكر عشان عندك امتحانات غلط، عاوزين الطالب يذاكر عشان يتعلم مش عشان عنده امتحان»، مشددًا على أهمية الانتقال من ثقافة الامتحان إلى ثقافة التعلم.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، الذي يعرض عبر قناة «المحور»: «كل هذه الأطراف تمارس ضغوطا كبيرة جدا لإيقاف التقدم، ويجب أن يعي المواطنون أن المنظومة الجديدة في مصلحة الطلاب، ولازم نحط إيدينا في إيدين بعض حتى نصل إلى ما نتمناه».

توزيع أجهزة التابلت خلال أسبوعين

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أجهزة التابلت موجودة في المخازن، حيث يجرى تحديث البيانات، ويدفع الطلاب التأمين في البريد أو «فوري»، وخلال أسبوعين ستكون الأجهزة في أيدي الطلاب.

%95 نسبة الانتظام في المدارس

وأشار إلى أن نسبة انتظام الطلاب في المدارس المصرية 95%: «مهتمون جدا بتسجيل الحضور والغياب، وأن يحصل الطلاب على العدد المطلوب من الساعات المعتمدة في المدرسة وسيتم امتحانها وتقييمها في المدرسة، التعليم عن بعد مفيد لكنه ليس بديلا عن التعلم في المدرسة، فالحياة الاجتماعية بين الطلاب مهمة جدا في بناء شخصيتهم».