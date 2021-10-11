القصه الكاملة لمحام مزق جسد زميله بسلاح أبيض بالمحلة إثر قضية نسب

أصدر المستشار عماد سالم المحام العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، أمس، توجيهاته العاجلة إلى رئيس النيابة الكلية بفتح باب التحقيق عاجل في واقعة اعتداء أحد المحامين على زميله باستخدام سلاح أبيض «مطواة» أمام قاعة الجلسات داخل حرم ديوان مجمع محاكم المحلة.

تفاصيل اعتداء محام وتمزيقه لجسد زميله بسبب قضية نسب

وشدد المحام العام في تعليماته على ضرورة سماع أقوال شهود العيان واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان مجمع محاكم المحلة شهد واقعة تعدي محام بالضرب على زميله وطعنه بسلاح أبيض «مطواة»، أمام قاعة جلسات الطابق الرابع، ما تسبب في إصابة المجني عليه بجروح قطعية تطلبت 20 غرزة، بسبب قضية إثبات نسب.

النيابة العامة تفتح تحقيقا في واقعة اعتداء محام على زميله

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد عصام مصطفى، مأمور مركز شرطة المحلة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى المحلة العام حول استقبال «السيد. ر. إبراهيم»، محام، 50 سنة، مصاب بعدة جروح قطعية في الرأس تسببت في إصابته 20 غرزة.

جهود أمنية تكشف إصابة المحام لزميله بـ 20 غرزة

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة، حول وقائع الحادث، اعتداء محام يدعى «إبراهيم. م. م. س»، 29 سنة، على زميله المجني عليه، بسلاح أبيض أمام قاعة جلسات الطابق الرابع بمجمع محاكم المحلة بدائرة المركز.

وأفاد المجني عليه في بلاغ رسمي، أنه أصيب بإصابات بالغة في رأسه استلزمت 20 غرزة، وتعرض للكمات قوية في الوجه جعلته غير قادر على الإبصار، مضيفا أن المتهم استغل حيازته لسلاح أبيض «مطواة» وفر هاربا ولم يتمكن أحد من القبض عليه.

الضحية: اعتدى عليا غدرا عقب سبي بألفاظ نابية

وأوضح المجني عليه في بلاغه أنه حال جلوسه أمام قاعة جلسات الطابق الرابع بمجمع محاكم المحلة الكبرى فوجئ بسباب وشتائم من المتهم أعقبها قيامه بالتعدى علية بسلاح أبيض أسفر عن إصابته بعد جروح قطعية في الرأس بسبب نشوب خلافات سابقة بينهما، ومحاولة المجني عليه إثبات نسب نجلة المتهم له.

وأشار المجني عليه أن الواقعة كانت على مرأى ومسمع جميع المتقاضين والمحامين في مشهد أساء لمهنة المحاماة وأضر بسمعة المحامين وانتقص من قدرهم أمام جمهور المتقاضين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر رقم 32136 لسنة 2021، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.