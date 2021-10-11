الغربية تحصد المركز الأول في تحقيق المستهدف من تطعيمات كورونا

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة حصدت المركز الأول في تحقيق المستهدف اليومي من التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد، موضحا في بيان صحفي، اليوم، تطعيم عدد 20398 مواطنا بنسبة 185٪؜ بالمراكز الثابتة، وتطعيم 3554 مواطنا في المراكز المتنقلة بنسبة 31٪ ، ليصل إجمالي من تطعيمهم أمس إلى 32942 مواطنا، لتحقق الغربية بذلك نسبة 104٪؜ من المستهدف اليومي للتطعيم، ما جعلها تتصدر قائمة محافظات الجمهورية في تطعيمات فيروس كورونا المستجد .

اللقاح الوسيلة الأكثر وقاية من كورونا

وناشد الدكتور طارق رحمي جموع المواطنين بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح كونه الوسيلة الأكثر فاعلية في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مع استمرار توخي الحذر وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، وغسل الأيدي بصورة مستمرة وتجنب الأماكن المزدحمة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة أطلقت حملة توعوية مكبرة عبر وسائل الإعلام، من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وطبع وتوزيع منشورات التوعية بأهمية اللقاح، إلى جانب توجيه المديريات والهيئات لتوعية العاملين بها والمترددين عليها، إذ تهدف هذه الحملات في المقام الأول لتشجيع المواطنين على التسجيل وتلقي اللقاح وكذلك رفع وعي المواطنين بأهمية تلقي اللقاح، ومدى أمانه وفاعليته، كما تهدف للتوعية بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

مراكز متنقلة لتسهيل تلقي اللقاح

كما صرح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة أن أماكن تلقي اللقاح بالمحافظة ليست مقتصرة فقط على المراكز الطبية ولكن تم توفير أماكن مخصصة داخل مراكز الشباب أيضاً لاستقبال أكبر عدد من المواطنين، بالإضافة إلى المراكز المتنقلة، ما سهل على المواطنين التسجيل وتلقي اللقاح بسهولة، إلى جانب القوافل المتحركة التي جابت المصالح الحكومية بدايةً من ديوان المحافظة وحتى المديريات ومقرات المراكز والمدن والأحياء.