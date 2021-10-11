تغريم 21 مواطنا لعدم التزامهم بإرتداء الكمامة في دمياط

شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء وليد المعداوي بالتنسيق مع قوات قسم شرطة رأس البر وشرطة المرافق، حملة لمتابعة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق كافة المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم وفقًا للمواعيد المقررة لفصل الشتاء، على أن يتم تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط في الشارع.

جاء استمرارا لتواصل الحملات بشأن متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 بشأن تطبيق الإجراءات الإحترازية.

حملة في فارسكور لمتابعة إلتزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية

وتابع اللواء وحيد رضوان رئيس مركز ومدينة فارسكور، حملة مكبرة ضمت قادها نائبا رئيس المدينة وإدارة المتابعة بالوحدة، لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية والوقائية وإرتداء الكمامات في الأماكن العامة والتزام أصحاب المحلات بالمواعيد المقررة.

تغريم 21 مواطنا لعدم التزامهم بإرتداء الكمامة

وأسفرت الحملة عن تغريم 21 مواطنا لعدم التزامهم بإرتداء الكمامة في الأماكن العامة وبلغ إجمالى ما تحصل 1050 جنيها وتم تحرير المحاضر اللازمة، فضلا عن تشميع مقهى وورشة لعدم التزام الإدارة بالمواعيد المقررة والإجراءات الإحترازية.

رئيس الوحدة يشدد على متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية

وشدد رئيس المدينة على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.