ضبط متهم يتاجر في النقد الأجنبي بحجم تعاملات 3ملايين و500 ألف جنيه

وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تفيد قيام «أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا، وشقيقه الذي يعمل بإحدى الدول» بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها الثاني بالعملة الأجنبية، وإرسالها للأول عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد، ليقوموا بتسليمها له بما يعادلها بالجنيه المصري، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوي وأهلية العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى، عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

ضبط المتهم واعترافه بنشاطه الإجرامي

وتم ضبط المتهم الأول عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني «المتواجد خارج البلاد».

حكم التعاملات وصل إلى 3 ملايين و 500 ألف جنيه

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي (3,500,000جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.