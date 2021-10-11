تطوير ميدانين و تشجير 5 طرق بالأقصر استعدادا لافتتاح طريق الكباش

قال محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، إن جميع أعمال التطوير التي تشهدها محافظة الأقصر، خلال هذه الفترة، تأتي في ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمشروعات القومية، وعلى رأسها تطوير طريق الكباش، موجهًا الشكر لجميع الهيئات المشاركة في المشروع وهي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الطرق والجهاز المركزي للتعمير ممثلا في اللواء محمود نصار رئيس الجهاز، فضلًا عن المهندس حسني منصور رئيس فرع الجهاز بالبحر الأحمر، على سرعة تنفيذ كافة المشروعات الجارية وطبقا للمواصفات القياسية.

تطويرميدانين بالمحافظة

من جانبها، أعلنت محافظة الأقصر عن استمرار أعمال التطوير داخل الشوارع والميادين بمراكز المحافظة المختلفة، حيث تم تنفيذ أعمال تطوير لعدد 2 ميدان بمحافظة الأقصر، وهما ميدان النافورة وميدان مدخل المطار بنسبة تنفيذ 95%، وتنفيذ عدد 2 نافورة بنسبة تنفيذ 100% وهي نافورة المطار ونافورة ميدان الملك عبدالله.

تشجير 5 طرق بالأقصر

وأضافت محافظة الأقصر، في بيان صحفي، اليوم، أنه جرى تشجير 5 طرق بالمحافظة وهي «طريق المطار ومنطقة طريق الكباش ومعبد الكرنك والتماسيح ومكتبة الأقصر والكومنولث وميدان الملك عبدالله»، فضلًا عن الانتهاء من 3 طرق وجاري العمل في 2 طريق بنسبة تنفيذ 80%، كما تم إضافة عدد 2 ميدان آخرين بطريق المطار بالزراعات والإضاءة وطرق الري الحديثة، وتجميل وتزيين ميادين المدينة حتى تواكب ذلك الحدث الهام والمرتقب.