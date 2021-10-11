استعدادات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي.. تنطلق الخميس (صور)

تستقبل مدينة الجونة، الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، برئاسة انتشال التميمي، والمُقرر انطلاقها يوم الخميس المُقبل، بمُشاركة عدد ضخم من الفنانين وصُنّاع السينما في مصر والوطن العربي والعالم.

وكشفت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، عن التجهيزات القائمة بشأن الدورة الخامسة، حيث يُجرى العمل على قدم وساق، بشأن خروجها على مستوى عالٍ من الاحترافية، واستكمالًا لمسيرة النجاح التي حققها المهرجان على مدار الأربع سنوات الماضية.

وصول أحمد السقا إلى الجونة استعدادًا لتكريمه

ومن المُقرر وصول الفنان أحمد السقا، غدًا إلى مدينة الجونة، استعدادًا لتكريمه خلال حفل الافتتاح، ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي.

ومن جانبها، وصفت الفنانة بشرى، مدير عمليات مهرجان الجونة السينمائي، الفنان أحمد السقا، في تصريحات لـ«الوطن»، بأنه «رائد في أفلام الحركة والأكشن».

وذكرت أنّ «أحمد السقا يستحق التكريم، لأنه صاحب نقلة نوعية في طبيعة أفلام الأكشن ونوعيتها، ويتهتم دومًا بالعمل ليس بوجوده أمام الكاميرا فحسب لكن كصانع للعمل نفسه، فضلًا عن كونه يُنفذ مشاهد الأكشن والحركة بنفسه ولا يعتمد على دوبلير، فهذه شجاعة إضافية على موهبته كمُمثل».

مهرجان الجونة السينمائي 2021: تكريم الفلسطيني محمد بكري

وأضافت أنّ المهرجان سيُكرم الفلسطيني محمد بكري، كونه واحد من العالميين وليس الفلسطينيين العرب فحسب، فقد شارك في أعمال فنية هامة جدًا على المستوى العالمي.

وأشارت بشرى، خلال حوارها لـ«الوطن»، إلى استحداث مسابقة جديدة في الدورة المُزمع إقامتها يوم 14 أكتوبر الجاري، تحمل اسم «نجمة الجونة الخضراء»، إذ أنها خاصة بالأفلام التي تدعم البيئة، متابعة أنّ «الجونة مدينة صديقة للبيئة منذ نشأتها، فمن أهم اهتمامات هذه المدينة هي الحفاظ على البيئة وتعزيزها».