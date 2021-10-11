ماذا يحدث للسيارة إذا استخدمت بنزين أعلى؟.. مسئول يجيب

يتساءل الكثير عن أهمية وجود العديد من أنواع البنزين، وما مدى الاختلاف بينهم؟ وهل يمكن أن تتضرر السيارة إذا تم استخدام بنزين أقل أو أعلى من المخصص لها؟.

في الوقت الحالي يوجد 3 أنواع من البنزين، وهما بنزين 80، وبنزين 92، وبنزين 95، ويختلف كل نوع عن الأخر في مدى مقاومة البنزين للانفجار المفاجئ بسبب زيادة الضغط داخل أسطوانات المحرك فكلما زاد رقم الأوكتان زادت مقاومة البنزين للانفجار.

كما أن البنزين عالي الأوكتان تنخفض فيه نسبة المواد الأخرى المضافة إليه ومنها الرصاص وغيرها من المواد التي تجعله سريع الاحتراق.

مسؤول: استخدام وقود أقل في الاوكان من الموصى به يوثر على المحرك

وقال مصدر مسؤول بوزارة البترول، إنه إذا كان شخص يمتلك سيارة قديمة أوصي مصنعيها باستهلاك وقود منخفض الأوكتان فعلى مالكها استخدام النوع الموصى به، حيث أن استخدام نوع بنزين لدية أوكتان أعلى لن يفيد السيارة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه على العكس من ذلك إذا كانت السيارة حديثة وموصي باستخدام بنزين ذو أوكتان مرتفع فإذا تم استهلاك أوكتان منخفض بها فهذا يمكن أن يعرض السيارة لمشكلات في المحرك.

موضحا أنه في معظم الأحوال، لن تستفيد المركبة من استخدام وقود ذي رقم أوكتان أعلى من الموصي به في دليل المالك، ذلك يعني أنه باستثناء السيارات ذات الأداء العالي، من غير المحتمل أن تشعر بأي تغييرات تذكر عند استخدامك وقود ذو رقم أوكتان أعلى من الموصى به لسيارتك.

وأشار إلى أنه من المحتمل أن يؤدي استخدام وقود منخفض الأوكتان - في محرك يتطلب أوكتان أعلى - إلى الإضرار بالمحرك، في حين لا تترتب أية أضرار على المحرك في استخدام درجة أوكتان أعلى من الموصى به.