السيرة الذاتية لوزيرة الصناعة والطاقة التونسية نائلة القنجي

أصدر رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، أمر تسمية رئيس الحكومة وأعضائها، حيث أعلنت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، عن تشكيل الحكومة.

وضمّت قائمة الحكومة التونسية، نائلة نويرة القنجي (62 عاما) التي تم تعيينها وزيرة للصناعة والمناجم والطاقة.

معلومات عن الوزيرة التونسية نائلة نويرة

وتستعرض «الوطن» أبرز معلومات عن الوزيرة التونسية نائلة نويرة:

- خريجة المدرسة الوطنية للإدارة في سنة 1985، وهي أيضا حاصلة على دبلوم معهد الدفاع الوطني.

- منذ تخرجها سنة 1985، التحقت نائلة نويرة القنجي، بإدارة التعاون بوزارة الاقتصاد الوطني كمسؤولة على التعاون الثنائي، ثم التعاون المتعدد الأطراف، حيث كانت عضو قار ممثل للوزارة في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية للتجارة.

شغلت منصب مدير عام استراتيجيات الصناعة

- التحقت نائلة نويرة سنة 1995 بوزارة الصناعة بديوان السيد الوزير، كمكلفة بمهمة ومديرة للتعاون الدولي ثم عينت سنة 2003 مديرة عامة للاستراتيجيات الصناعية بنفس الوزارة إلى سنة 2006.

- تشغل منذ نوفمبر 2006 خطة رئيسة مديرة عامة للقطب التنموي المنستير والفجة.

- لديها خبرة في سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وفي تنفيذ استراتيجيات التنمية الصناعية حيث قامت بتطوير القطب التنموي المنستير-الفجة وإنجاز مختلف مكوناته بما في ذلك القطب التكنولوجي للنسيج بالمنستير وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.

- كما قامت بالإشراف تقنيا وإداريا على إنجاز مختلف برامج القطب المتعلقة بالبحث والتجديد وشبكات الشراكة ودعم المؤسسات الناشئة التكنولوجية.

- نائلة نويرة القنجي متحصلة على شهادات تكوين تكميلي في عديد المجالات والاختصاصات على المستوى الوطني والدولي نذكر منها خاصة: إدارة التفاوض، شهادة المنشأ، الملكية الفكرية، التنمية المستدامة، إدارة المشاريع وتقييم السياسات، التصرف في التجديد «Management de l’innovation»، تطوير والتصرف في المشاريع خاصة الأوروبية IEVP/H2020.

- عضو بعديد الجمعيات وحاليا رئيسة الجمعية التونسية للأقطاب التكنولوجية.