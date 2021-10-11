«رئيس الدستورية» عن ميكنة التقاضي: «المواطن هيحصل على حقه وهو في بيته»

قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم، إنه حتى يؤدي القضاء المصري مهمته في تحقيق العدالة، أمر الرئيس السيسي بإدخال التقدم التكنولوجي والإلكتروني في منظومة العدالة، فجاء مشروع العدالة الرقمية، والذي يمكن المواطن من الحصول على حقه وهو جالس في بيته.

عقود مختلفة مع وزارة الاتصالات

وأضاف مرعي، خلال لقاء خاص مع القناة الأولى، أن الرقمنة دخلت جميع الهيئات والجهات الحكومية في مصر، من بينها الجهات والهيئات القضائية؛ فجميعها أبرمت اتفاقات وعقدت عقودا مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإدخال التقدم الإلكتروني والرقمنة فيها، ومن هذه الجهات المحكمة الدستورية العليا التي أبرمت اتفاقا مع وزير الاتصالات لتحقيق العدالة الرقمية، والآن تطبق منظومة رقمنة العدالة.

المحكمة الدستورية العليا مخلصة لبلدها

وتابع أن المحكمة الدستورية العليا مخلصة لبلدها، وتعمل على تحقيق الأمن الداخلي لمصر كلها، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن يكون للقضاء المصري عيدا واحدا تحتفل فيه مصر كلها بالقضاة.

وأشار رئيس المحكمة الدستورية إلى أن الفضل في يوم القضاء يرجع إلى الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن لكل جهة قضائية يومًا تعتز به، إلا أن اجتماع الهيئات القضائية على يوم واحد كان جديدا وإنجازا تحقق في عهد الرئيس السيسي.