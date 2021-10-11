«الدواء»: حظرنا إعطاء 20 مادة طبية للجمهور بدون روشتة.. تصيب بالهلوسة

قال الدكتور حمادة شريف، مدير عام الدعم الفني بهيئة الدواء المصرية، إن الـ20 مادة التي تمت إضافتها في جدول الأدوية التي تصرف بروشتة خاصة بحسب هيئة الأدوية، تدخل في صناعة المخدرات وليست أصنافا دوائية، مشيرا إلى أن هذه المواد تجعل المتعاطي لها غير مدرك لما يقوم به.

تحذيرات اللجنة الدولية للمخدرات

وأوضح «شريف» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن هذه الأصناف تعالج أمراضا عضوية وعقلية وتصيب الشخص بـ«الهلوسة»، ولا يكون واعيًا بأي تصرف يقوم به.

وأضاف أن هذه المواد يتم استخدامها بطريقة غير مشروعة لتصنيع المخدرات لذا عملت هيئة الأدوية على منع تداولها وكل مشتقاتها، مشيرا إلى أن اللجنة الدولية للمخدرات رأت أن هذه المواد تدخل في صناعة المخدرات وتودي بحياة الأشخاص إذا تم تناولها بعيدا عن الاستخدام الطبي لذا حذرت من تسهيل تناولها.

نشر القرار في الجريدة الرسمية

يشار إلى أن هيئة الدواء المصرية أضافت 20 مادة جديدة إلى القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، ونشرت هذا القرار رقم 444 لسنة 2021، والذي بدأ العمل به فور نشره اليوم بالعدد رقم 227 بجريدة الوقائع الرسمية.

تعديلات جديدة أقرتها الدولة

وكان القرار رقم 442 لسنة 2021 بشأن تعديل بالفقرة ج من جدول المخدرات رقم 3، والذي بدأ العمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره بالعدد رقم 219 بجريدة الوقائع الرسمية، أما القرار رقم 443 لسنة 2021، تضمن إدراج مادة مخدرة جديدة إلى الفقرة د من الجدول رقم 3، وتم العمل من اليوم التالي من تاريخ نشره بالعدد رقم 221 بجريدة الوقائع الرسمية.