«علقة سخنة» لمسجلين خطر على أيدي أهالي قرية بالمحلة بسبب سرقة موتوسيكل

«علقة ساخنة» تلقاها لصان حاولا سرقة دراجة نارية، على أيدي العشرات من أسر وعائلات قرية عياش التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، قبل ساعات، وتمكنت قوات الشرطة من إنقاذهما قبل الفتك بهما وتوثيقهما بالحبال بأحد أعمدة الإنارة، وتم الدفع بدوريات وسيارة شرطة إلى ديوان مركز المحلة وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اللصان حاولا سرقة دراجة نارية

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد عصام مصطفى، مأمور مركز المحلة، يفيد بتمكن أهالي قرية عياش التابعة لدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى من ضبط لصين أثناء محاولتهما الفرار بعد سرقتهما دراجة نارية.

كما انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة إلى موقع البلاغ.

تفاصيل ضبط لصين مسجلين خطر بشوارع القرية

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين سعيد المجاور، 32 عاما، ورضا عزب 41 عاما، عامل.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى، أن المتهمين لديهما معلومات جنائية لدى مباحث مركز المحلة الكبرى في مجال السرقات، ومقيمان بقرية صفط تراب التابعة لدائرة المركز وتم إيداعهما مركز شرطة المحلة.

وبسؤال شهود الواقعة أكدوا قيام المتهمين بسرقة موتوسيكل خاص بأحد مواطني القرية والذي استغاث بالأهالي الذين تجمعوا ونجحوا في الإمساك بهما قبل هروبهما وتقييدهما بالحبال.

الأهالي تجمعوا ونجحوا في الإمساك بهما قبل هروبهما وقيدوهما بالحبال

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.