أوراسكوم: نشر اللقاحات في مصر ساهم في تحسن الإقبال السياحي

توقعت شركة أوراسكوم للتنمية مصر المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، إنه وفقًا لقرار الحكومة المصرية، فقد ارتفعت الطاقة التشغيلية للفنادق إلى 70٪ منذ 4 يوليو.

ولفتت إلى أن الفنادق الخاصة بها في الجونة ومرتفعات طابا استفادت من هذه الزيادة حيث وصلت نسبة الإشغال في خلال ال 9 أشهر من 2021 إلى 37٪ في الجونة و10٪ في طابا.

كما وصلت نسبة الإشغال إلى 52٪ في الجونة و22٪ في طابا خلال الربع الثالث من 2021.

أضافت الشركة في بيان، أن خلال النصف الثاني من عام 2021 بدأ الطلب على قطاع السياحة في التحسن، حيث تم الإسراع من نشر اللقاحات وتخفيف قيود الأغلاق الناتجة عن فيروس كورونا في جميع أنحاء الدول، واستمر قطاع الفنادق في تحقيق زيادة في الإيرادات خلال الربع الثالث من 2021.

وأوضحت أن الفنادق الخاصة بهم شهدت استمرار عودة السياح إليها، مع زيادة الحجوزات المحلية، بالإضافة إلى زيادة في أعمال الاجتماعات والمؤتمرات المحلية وزيادة في أعداد السياح الأجانب العائدين إلى فنادقنا، مما أدى إلى ارتفاع نسب الأشغال في الفنادق.

%35 من إجمالي نسبة الإشغال رفي الفنادق من دول أوروبا الشرقة وألمانيا

وتابعت الشركة، أن رحلات الطيران الشارتر بدأت من ألمانيا ودول أوروبا الشرقية في العودة، حيث مثل الأجانب حوالي 35٪ من إجمالي نسبة الإشغال خلال الربع الثالث من 2021 في الجونة.

وعلى الجانب الأخر ما زالت النظرة المستقبلية أكثر تفاؤلاً لوجهاتنا المصرية ونتوقع استمرار الاتجاه الإيجابي في الربع الرابع 2021.

وتعمل وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان على سرعة الانتهاء من تطعيم كافة العاملين قبل منتصف شهر نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أنه حال انتهاء تطعيم كافة العاملين خلال هذا التاريخ، سيتم منع العاملين غير المطعمين من دخول مقرات الوزارة، إلا بتقديم شهادة تحليل «pcr» الخاص بكورونا بنتيجة سلبية كل 3 أيام.