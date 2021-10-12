يواصل الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة 2021، التقديم المباشر إلى الكليات بمختلف الجامعات الخاصة تنفيذا لقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويبحث المئات من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة عن شروط الالتحاق بالجامعة العربية المفتوحة في الشروق 2021، وأوضحت الجامعة عبر صفحتها الرسمية على الإنترنت الاشتراطات التي يجب توافرها في الطلاب للالتحاق بالجامعة .

شروط الالتحاق بالجامعة العربية المفتوحة في الشروق 2021 كلية إدارة الأعمال

وعن شروط الالتحاق بالجامعة العربية المفتوحة في الشروق 2021، أوضحت الجامعة أنها تتمثل في الحصول على شهادة الثانوية العامة "علمي و أدبي" و ما يعادلها من شهادات سواء معادلة كالدبلومات الأمريكية وغيرها، وكذلك دراسة مقرارات فيزياء، كيمياء، رياضيات و الرياضيات المتفدمة في أحد السنوات الدراسية (10,11,12) بالنسبة لطلاب الدبلومات الأمريكية بجانب ضرورة حصول الطالب على درجة لا تقل عن (Old SAT1 score 1100) أو ( NEW SAT score 730) بالاضافة إلى (SAT2 score 800) أو كبديل للسات2.

وبالنسبة لشروط الالتحاق بالجامعة العربية المفتوحة في الشروق 2021 لكلية إدراة الأعمال، فيجب أن يتقدم الطالب الحاصل على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، فبالنسبة للدبلومة الأمريكية يجب الحصول على درجة لا تقل عن 1100 سات قديم.

شروط الالتحاق بالجامعة العربية المفتوحة في الشروق 2021 كلية الإعلام

وبالنسبة شروط الالتحاق بالجامعة العربية المفتوحة في الشروق 2021 لكلية التربية (قسم الرياضيات)، يجب الحصول على شهادة الثـانوية العــامـة "علمي رياضة" أو ما يعادها من الشهادات العربية، وبالنسبة للدبلومة الأمريكية يجب الحصول على درجة لا تقل عن 1100 «سات 1قديم»، وكلية الإعلام يكون لقسم (علمي و أدبي) أو ما يعادلها من الشهادات العربية.

وبالنسبة للدبلومة الأمريكية يجب الحصول على درجة لا تقل عن 1100 (سات قديم1) أو (730 سات جديد).