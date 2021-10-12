قصة مسلسل سرنا نحن الاثنين: نيفا تبرم عقد زواج لحماية ابنتها

تصدر المسلسل التركي «سرنا نحن الاثنين» محركات البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث حظى باهتمام الجمهور في الوطن العربي، خاصة بعد عرض الحلقة الـ10 والأخيرة منه يوم الأحد الماضي، وحقق المسلسل مشاهدات عالية، كما يبحث العديد من الجماهير عن قصة مسلسل سرنا نحن الاثنين.

قصة مسلسل سرنا نحن الاثنين

وتدور قصة مسلسل سرنا نحن الاثنين حول بطلة العمل «نيفا» التي تكتشف إصابتها بمرض خبيث في الدماغ، وتحاول عن أحد تثق به لرعاية ابنتها «خيال» بعد وفاتها، فتقرر الدخول في عقد زواج لمدة محددة من أجل ابنتها، فيقوم «ألب» بالدخول إلى حياتهما ويحاول تغييرها إلى الأحسن.

أبطال مسلسل سرنا نحن الاثنين ومواعيد عرضه

سرنا نحن الاثنين بطولة الفنانين أراس إيدين الذي يجسد شخصية ألب، و ليلى فيراي التي تقوم بدور نيفا، ودولوناي سويسيرت الذي يقوم بدور سيلان، وإنجين الكان بدور قاسم، ومن إنتاج شركة Us Yapım، وإخراج جيم أكيولداش، حيث تم عرضه الفترة الماضية على قناة atv، الأحد من كل أسبوع، على أن يُعرض مترجمًا عبر موقع قصة عشق يوم الاثنين التالي.

بداية عرض سرنا نحن الاثنين

وكان مسلسل سرنا نحن الاثنين انطلق تصوير أولى حلقاته يوم 12 يونيو الماضي عام 2021، وقامت الشركة المنتجة بطرح الإعلان الترويجي الخاص بالمسلسل عبر قناة atv، ومواقع التواصل الاجتماعي يوم 11 يونيو الماضي، وتم عرض الحلقة الأولى منه في أغسطش الماضي.

يُذكر أن مسلسل سرنا نحن الاثنين مقتبس من مسلسل كوري تم عرضه عام 2016، تحت عنوان «عقد زواج»، وكانت تدور أحداثه في نفس السياق حول أرملة تكتشف مرضها، ولديها ابنة صغيرة لا تتعدى الـ7 سنوات، فتقوم بعقد زواج مع شخص ثري ليرعى ابنتها بعد وفاتها.