صاحب محل صاغة يتهم عاملا بسرقة كيلو و800 جرام ذهبًا بالمحلة

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، توجيهات عاجلة، اليوم، إلى رئيس نيابة أول المحلة بفتح باب التحقيق في واقعة سرقة كيلو و800 جرام دهب من قبل عامل بمحل كائن بمنطقة الصاغة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

كما شدد المحامي العام على سماع أقوال صاحب المحل وشهود عيان وتفريغ كاميرات مراقبة بمحيط وداخل محل بيع المشغولات الذهبية بمنطقة الصاغة .

تفاصيل واقعة سرقة مشغولات ذهبية من محل بيع المصوغات

وتعود أحداث الواقعة، إلى إخطار تلقاه اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، من العقيد أشرف المعداوي مأمور قسم شرطة أول المحلة، بورود بلاغا من المدعو «محمود أبو هلال»، صاحب محل مصوغات ذهبية، اتهم عامل بالمحل يدعى «م.و»، بسرقة كيلو و800 جرام ذهب من المحل الخاص به بمنطقة الصاغة بدائرة القسم .

تشكيل فريق بحث جنائي لضبط المتهم الهارب

وأوصي مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، لكشف غموض الواقعة وسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الحادث.

وأفادت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد معاذ الحسيني رئيس مباحث قسم أول المحلة أن العامل أقدم على سرقة مشغولات من مخزن معروضات داخل محل الصاغة لخلافات قديمة مع مالك محل مشغولات ذهبية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضرا وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .