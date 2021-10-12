زيادة أعداد الطلاب في دورات التربية العسكرية بجامعة أسيوط

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، على تعديل النظام العام لأعمال الامتحانات بزيادة عدد الطلاب الملتحقين بدورات التربية العسكرية ليصبح 1500 طالب بدلاً من 750 طالبا لكل دورة بحد أدنى 1250 طالبا للدورة الواحدة، في إطار التعاون المثمر والبناء بين الجامعة وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ممثلة في إدارة التربية العسكرية بالجامعة .

وأوضح الدكتور شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في بيان صحفي، اليوم، أن القرار الصادر بزيادة عدد الطلاب الملتحقين بدورات التربية العسكرية سيتم تنفيذه بالتنسيق مع العقيد محمد عبدالقادر خليل مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، لافتاً إلى أن ذلك جاء نظراً لتكدس الطلاب في التسجيل لدورات التربية العسكرية والتي يعد اجتيازها شرطاً أساسياً لحصول الطالب على الدرجة العلمية وشهادة التخرج، كما أضاف أن هذا القرار يعكس حرص الجامعة على التيسير على طلاب الجامعة لاجتياز الدورة وإنهاء إجراءات تخرجهم .

صرف شهر للعاملين بجامعة أسيوط بمناسبة المولد النبوى وبدء الدراسة

ومن جانب آخر، وافق رئيس جامعة أسيوط على صرف مكافأة مالية شهر من أساسي الراتب بحد أدنى 400 جنيه للعاملين الدائمين بكافة قطاعات وكليات الجامعة بمناسبة بدء العام الجامعى الجديد 2021/ 2022 و قرب الاحتفالات بالمولد النبوى الشريف

وتوجه «الجمال»، بخالص التهنئة إلى أسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب داعياً المولى عز وجل أن يُعيد تلك الأيام المباركة على مصر وشعبها بالأمن والاستقرار والرخاء وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات .