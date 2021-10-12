إصابة 3 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالدقهلية

أُصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم «طفل»، في محافظة الدقهلية، بإصابات بسيطة، اليوم، في انقلاب سيارة «ربع نقل»، كانوا يستقلونها بمياه ترعة «البحر الصغير»، بين قريتي «ميت حديد» و «الطاهري»، بمركز منية النصر، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى منية النصر المركزي لتلقي العلاج اللازم، بينما غرقت السيارة في مياه الترعة.

ورود إخطار بحادث تصادم في منية النصر

وورد بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ووجود مصابين في المنطقة الواقعة بين قريتي «ميت حديد – الطاهري» على طريق البحر.

بيانات المصابين

وانتقل ضباط مركز شرطة منية النصر، وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن السيارة ربع نقل تحمل لوحات رقم «د ف ط 1968»، قيادة المدعو خالد الشربيني محمود علي، 38 عاما، سائق ومقيم بقرية النزل دائرة المركز، وبرفقته والدته «عفاف عبد الرحمن أحمد عوض»، 65 سنة ربة منزل، والطفل «هاني الشربيني الشربيني محمود»، 5 سنوات، نجل شقيق السائق، وجميعهم يقيمون بقرية النزل مركز منية النصر.

غرق السيارة

وتبين أن حالة المصابين مستقرة وجاري رفع السيارة الغارقة من ترعة البحر الصغير، وأكد شهود العيان أن السيارة غطتها مياه ترعة البحر الصغير فيما تمكن الأهالي من إنقاذ المصابين ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى منية النصر المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9689 لسنة 2021 جنح منية النصر وجاري إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.