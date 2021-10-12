تعرف على مزايا النظام الإلكتروني بجامعة الزقازيق

أعلن الدكتورعثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، انتظام الدراسة بكليات الجامعة المختلفة، للعام الدراسي الجديد 2021-2022 موضحاً أنه لم يتم رصد أي مشكلات حتى الآن، مؤكداً أن التطعيمات لمنتسبي الجامعة تسير بصورة ممتازة وفقاً للخطة الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي و البحث العلمي، بجانب تجهيز تطبيق نظام الساعات المعتمدة و تحويل الكتاب الجامعي من صورته النمطية إلى إلكتروني، موضحاً أنه تم تدشين نظام الجامعة الإلكتروني بجميع الكليات ليعمل على تقديم كافة الخدمات للطلاب إلكترونيا.

البوابة الإلكترونية للجامعة تتيح خدمات متنوعة

وعن نظام الجامعة الإلكتروني، أوضح رئيس جامعة الزقازيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن البوابة الإلكترونية للجامعة متاح بها جميع الخدمات، التي تتمثل في خدمات تقدم لأعضاء هيئة التدريس، و بنك المعرفة المصري و منصة خدمات الدفع الإلكتروني لأعضاء هيئة التدريس، و نتائج الطلاب، و نظام المعلومات الموحد، و بوابة الخدمات الطلابية، و استبيانات الطلاب، ووحدة التعليم الإلكتروني، والمستودع الرقمي، حيث يمكن للطلاب التسجيل من خلال البوابة للحصول على لقاح كورونا .

إمكانية سداد المصروفات والتقدم للمدن الجامعية

وأوضح أن النظام الإلكتروني يتيح للطلاب التقدم للمدن الجامعية من خلاله وكذلك سداد المصروفات الدراسية من خلال كود الدفع لها، منوهاً إلى أن النظام الإلكتروني الموحد للجامعة تم تطويره بما يتماشى مع خطة التحول الرقمي للدولة المصرية، مؤكداً أن النظام مجهزا بالمنصة التعليمية الشاملة للجامعة والتي من خلالها يستطيع الطالب الدخول للجامعة والاطّلاع على كافة المناهج الدراسية، مؤكداً أن النظام يقدم كافة الخدمات التعليمية التي يحتاج إليها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المنتسبين للكليات المختلفة.