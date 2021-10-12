النيابة تستدعي مسؤولي شركة أدوية بعد عثور مواطن على ذبابة في شريط علاج

كشف المحامي أحمد الشيهي عن استدعاء النيابة العامة في الباجور بمحافظة المنوفية لمسؤولي شركة دواء شهيرة، بعد تحرير مواطن بدائرة المركز محضرا يفيد بالعثور على ذبابة داخل شريط دواء بعد قيامه بشراء علاج من إحدى الصيدليات، موضحا أن النيابة تحقق في الواقعة، واستمعت إلى مُحرر المحضر.

محامي صاحب واقعة الذبابة: النيابة استدعت مسؤولي الشركة للتحقيق

وأضاف «الشيهي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المواطن الذي عثر على الذبابة ويدعى خالد كامل، ومقيم بقرية شبرازنجي التابعة لمركز الباجور، وكّله لرفع القضية على الشركة، وتحرير محضر في قسم الشرطة ومتابعة القضية في النيابة العامة، حيث قررت النيابة العامة استدعاء كافة الأطراف للتحقيق في الواقعة.

وأوضح أنه تم إثبات شريط العلاج المتواجد به الذبابة في المحضر، وتم عرضه على النيابة العامة أثناء سماع أقوال موكله، ولازالت النيابة العامة تحقق في الواقعة، وفي انتظار سماع أقوال أصحاب الشركة المصنعة، وهي شركة كبرى تعمل في القاهرة.

تفاصيل واقعة العثور على ذبابة في شريط علاج بالمنوفية

وتعود أحداث الواقعة، حينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورا لأحد المواطنين في قرية شبرازنجي بالباجور، يؤكد عثوره على ذبابة في شريط علاج تابع لإحدى الشركات الكبرى بعد شراء الدواء من الصيدلية، وقام بنشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب في حالة من الغضب بين المواطنين مطالبين بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المخطئ.

وتحرر عن ذلك محضر يحمل رقم 3007 لسنة 2021 مركز شرطة الباجور، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة.