تعرف على ميزة إنستجرام الجديدة: إشعار هيوصلك عند توقف الخدمة

يعمل تطبيق إنستجرام Instagram في الوقت الحالي، على اختبار ميزة جديدة من شأنها أن ترى المستخدمين يتلقون إشعارًا أثناء انقطاع الخدمة، أو حدوث عطل ما في التطبيق، بحسب موقع pocket-lint.

فبعد انقطاع الخدمة والنطاق للمستخدمين عبر شبكة Facebook من Instagram وWhatsApp وMessenger، والذي تسبب في حالة من الاستغراب على مستوى العالم لعدم معرفة سبب ذلك في وقت الانقطاع، ولكن يمكن أن يتوفر المزيد من الوضوح قريبًا.

والميزة ستساعد في التخفيف من ارتباك المستخدمين أثناء بحثهم عن إجابات عن سبب انقطاع الخدمة، ويقول فريق عمل إنستجرام Instagram، إنه يريد من المستخدمين أن يعرفوا متى تظهر المشكلات الفنية.

ولن يرى المستخدمون كل مشكلات الخادم، حيث إن المستخدمين يتلقون إشعارًا بالحالة - وهو أمر جيد، لأنه بخلاف ذلك قد تتم إضافتنا جميعًا إلى قناة Slack لمطور Instagram - ولكن يبدو أن الانقطاعات الأكبر ستؤدي إلى ظهور نافذة منبثقة.

سيتم إجراء اختبار هذه الميزة في الولايات المتحدة أولا وسيستمر خلال الأشهر القليلة المقبلة تمامًا مثل أي تجربة، قد يكون هذا بداية لطرح الميزة على نطاق أوسع، ولكن يجب التجربة أولا وتصحيح الأخطاء والمشكلات.

وفي حين أن التغيير المقترح يفيد المستخدم ويزيل أي ارتباك محتمل فيما يتعلق بحالة عمل Instagram ، إلا أن هذا لا يزال مجرد طرح محتمل صغير.

نظرًا لأن هواية العصر الرقمي المفضلة لدى الجميع هي إخطار المتابعين بانقطاع منصة أخرى، وأن حالة الانقطاع ستجبر المستخدمين على استخدام منصات أخرى على أي حال، فإن هذا الإشعار، كما نتخيل، سيكون مفيدًا حقًا فقط لأولئك الذين يقصرون أنفسهم على استخدام تطبيق إنستجرام Instagram فقط- أو متى انقطاع التيار حسب المنطق.