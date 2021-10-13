حاكم دبي يزور صالة الطعام الأفريقي في «إكسبو»: علاقاتنا بالقارة السمراء عميقة

خلال زيارته لصالة الكيبولان للطعام الأفريقي، ضمن فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي، أمس، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على عمق العلاقات التاريخية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول القارة الأفريقية، وأهمية تطويرها على كل المستويات وضمن مختلف المجالات والقطاعات، وصولا إلى شراكة استراتيجية تعود بالنفع والفائدة على الجانبين وتنعكس إيجابا على حياة الشعوب، انطلاقا من القواسم المشتركة بين شعب الإمارات ودول القارة الأفريقية.

وأعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن سعادته بالمشاركة الأفريقية في إكسبو 2020 دبي، والمستوى المتقدم الذي ظهرت عليه أجنحة الدول الأفريقية المشاركة، مشيراً إلى الثراء الثقافي الأفريقي، والتنوع الحضاري لدول القارة عموماً، وما تمتلكه أفريقيا من مقومات وفرص واعدة على الصعد التجارية والاستثمارية والصناعية والزراعية والتنموية، وحرص دولة الإمارات على دفع أطر العلاقات التنموية ضمن هذه القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع مكانة الدول الأفريقية وإمكانياتها ومواردها الوفيرة، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية (وام).

رجال دولة الإمارات في صالة الطعام الأفريقي

ورافق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في زيارة صالة الطعام الأفريقي، الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي، وذلك في إطار حرص الشيخ محمد بن راشد على تفقد جانب من أجنحة وأروقة المعرض المليئة بالأنشطة والفعاليات التي تمثل ثقافات دول وقارات العالم، ضمن الحدث الحضاري الكبير الذي تستضيفه دبي تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» والذي يضم بين جنباته أجنحة 192 دولة، إضافة إلى مشاركة أهم المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية.

ويشكل إكسبو 2020 دبي منصة ثقافية عالمية تمكِّن الدول من التعريف بحضارتها وتراثها وعاداتها المتنوعة، مثلما تعرض أحدث ما لديها من أفكار ومشاريع مستقبلية، وهو ما يسهم في تحقيق الهدف الأسمى الذي تسعى دبي ودولة الإمارات لتحقيقه من استضافة المعرض العالمي، وهو تقارب الشعوب وتعاونها من أجل صنع مستقبل أفضل للبشرية.

وتجمع صالة الكيبولان للطعام الأفريقي في اكسبو 2020 دبي، أفضل الطهاة الأفريقيين في العالم للاحتفاء بمطابخ القارة المتنوعة والنابضة بالحياة، وتقدم تجربة الطعام الأفريقي للزوار بالنكهات والتقاليد الأفريقية داخل صالة طعام فريدة تسلط الضوء على مجموعة واسعة من الأطعمة والموسيقى العصرية من جميع أنحاء القارة الأفريقية الزاخرة بالتنوع والألوان.

تاريخ الاهتمام الإماراتي بالقارة السمراء

وقد أدركت الإمارات مبكرا أهمية توثيق علاقتها مع بلدان القارة الأفريقية، وأشار مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية منذ عام 2013 إلى أن القارة الإفريقية تمتع بثروات طبيعية هائلة لم تُستغلّ حتى الآن، في الوقت الذي يعاني فيه كثير من شعوبها الفقر والأمراض والجوع، ما يمثل تناقضاً صارخاً يعبّر عن وجود إمكانات حقيقية للاستفادة من الفرص المتاحة هناك، ومساعدة البلدان الإفريقية على النمو وتوفير فرص العمل والحد من معدلات الفقر المنتشرة في القارة.

وأكد المركز إلى أن الإمارات ضمن توجهاتها الاقتصادية والإنسانية وضعت على أجندتها مسألة تطوير العلاقات مع البلدان الإفريقية والمساهمة في تنمية اقتصاداتها من خلال إيجاد شراكة اقتصادية لتبادل المصالح وتحقيق الأهداف المشتركة للجانبين.

وفي الوقت الذي تُعتبر فيه العلاقات بين دولة الإمارات والبلدان العربية في شمال القارة الإفريقية متقدمة نسبياً، فإن العلاقات مع البلدان الأخرى بحاجة إلى المزيد من الجهد لاستغلال الفرص المتاحة للمستثمرين ورجال الأعمال في دولة الإمارات والبلدان الإفريقية.