إدارة مهرجان الجونة: المؤتمر الصحفي للدورة الخامسة يعقد في موعده

أكدت إدارة مهرجان الجونة انعقاد المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة بدورته الـ5 في موعده اليوم الساعة 2 ظهرا.

وأشارت إدارة المهرجان إلى أنّ المكان الذي ينعقد به المؤتمر الصحفي ليس له علاقه بمكان الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق الضخم الذي شب في القاعة الرئيسية التي كان مقررا إقامة حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بها.

وتسبب الحريق في خسائر كبيرة بمهرجان الجونة السينمائي، تمثلت في دمار جزء كبير من القاعة الرئيسية.

ولم تكشف إدارة مهرجان الجونة حتى الآن، عن مصير حفل افتتاح المهرجان، وهل يُقام في نفس موعد مساء الغد، أم يتم تأجيله بسبب آثار الحريق.