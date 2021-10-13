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إدارة مهرجان الجونة: المؤتمر الصحفي للدورة الخامسة يعقد في موعده

كتب:

ضحى محمد
12:40 م | الأربعاء 13 أكتوبر 2021
حريق مهرجان الجونة

حريق مهرجان الجونة

أكدت إدارة مهرجان الجونة انعقاد المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة بدورته الـ5 في موعده اليوم الساعة 2 ظهرا.

وأشارت إدارة المهرجان إلى أنّ المكان الذي ينعقد به المؤتمر الصحفي ليس له علاقه بمكان الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق الضخم الذي شب في القاعة الرئيسية التي كان مقررا إقامة حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بها.

وتسبب الحريق في خسائر كبيرة بمهرجان الجونة السينمائي، تمثلت في دمار جزء كبير من القاعة الرئيسية.

ولم تكشف إدارة مهرجان الجونة حتى الآن، عن مصير حفل افتتاح المهرجان، وهل يُقام في نفس موعد مساء الغد، أم يتم تأجيله بسبب آثار الحريق.

 

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