شروط جمع الابنة بين نصيبها في معاش والدها ومرتبها في العمل

أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية، أنه بعد وفاة الأب صاحب المعاش أو المؤمن عليه، يشترط لاستحقاق البنت معاش والدها المتوفي، ألا تكون متزوجة، مشيرة إلى أن هناك شروطا لجمع الابنة بين نصيبها فى معاش والدها ومرتبها فى العمل، وهى أن تكون غير متزوجة أو مطلقة، وإذا كان نصيب الابنة في معاشها عن والدها أكبر من الدخل من العمل فتستحق الفرق بينهما، أما إذا كان نصيبها في معاش والدها أقل من الدخل من العمل فيتم إيقاف الصرف، جاء ذلك ردا على سؤال أحد المواطنين على الموقع الرسمى للهيئة.

ولفتت الهيئة القومية للتأمينات، أنه وفقاَ لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، فإن الابنة تستحق المعاش عن والدها ووالدتها بدون حدود، بشرط عدم زواجها.

المستندات المطلوبة لتقاضى المعاش

وأكدت التأمينات، أنه على الابنة حال رغبتها فى تقاضى معاش والدها، التوجه إلى المنطقة التأمينية وتقديم طلب صرف الحقوق التأمينية وإرفاق المستندات التالية:

- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.

-إذا كان العمل بالقطاع الحكومى أو العام يقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة وكذلك صورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.

- إذا كان العمل بالقطاع الخاص بيان بأجر الاشتراك التأمينى من مكتب التأمينات المختص أو من صاحب العمل إذا كان أكبر من الأجر التأمينى.

- صور بطاقات الرقم القومى للحاصلين عليها من المستفيدين.

نسب توزيع المعاش على المستفيدين

- ابنة واحدة: تحصل على 2/3 المعاش.

- أكثر من ابنة: كامل المعاش ويوزع بينهن بالتساوي.

- أخ أو أخت أو أكثر: 1/2 لأيهم أو لهم جميعا ويوزع بينهم بالتساوي.

- أرملة فقط: تحصل على 3/4 المعاش.

- والد واحد أو والدين وأخ أو أخت أو أكثر: 1/2 المعاش لأي من الوالدين أو كليهما بالتساوي، و1/4 للإخوة والأخوات أو لهم جميعا بالتساوي.