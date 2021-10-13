يسرا: مهرجان الجونة ساهم في تنوع صناعة السينما بمصر

قالت الفنانة يسرا، عضو اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان الجونة السينمائي، إنّ المهرجان منذ دورته الأولى ساهم بشكلٍ كبير في صناعة السينما.

يسرا: «الجونة السينمائي» إضافة للمهرجانات الكبرى

وأشارت يسرا، في كلمتها بالمؤتمر الصحفي المُنعقد حاليًا بمدينة الجونة، إلى أن المهرجان قدّم خلال دورته الماضية مجموعة من الأفلام المتميزة، وحقق تنوعًا كبيرًا في الصناعة، كونه أصبح إضافة بجانب المهرجانات الكبرى مثل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

رسالة شديدة اللهجة من يسرا إلى مدير المهرجان

ونشبت أزمة بين الفنانة يسرا، وانتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، وذلك بعد تصريحات الأخيرة، بأن المهرجان ليس لديه إمكانية لتكريم يسرا، كونها ضمن اللجنة الاستشارية، وذلك رغم مشوارها الفني وإثرائها المكتبة الفنية بمئات الأعمال الدرامية والسينمائية.

وأبدت يسرا، غضبها الشديد من تصريحات مدير مهرجان الجونة السينمائي، حيث كتبت قبل أيام، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عتابًا ورسالة شديدة اللهجة، طلبت فيها بعدم الزج باسمها في أي حديث صحفي مجددًا، لاسيما وإن كان الأمر غير مناسب.

وأشارت يسرا، خلال رسالتها، إلى تكريم مهرجان الجونة السينمائي، للفنانة هند صبري، في إحدى الدورات السابقة، رغم إنها عضو اللجنة الاستشارية العليا أيضًا.

مفاجآت في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي

ويشهد حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، غدًا الخميس 14 أكتوبر، العديد من المفاجآت، لعل أبرزها تكريم الفنان أحمد السقا، ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، تقديرًا لمشواره الفني وكونه رائدًا في أعمال الحركة والأكشن، كما سيُقدم الفنان محمد رمضان الأغنية الرسمية الخاصة بالدورة الخامسة.

وكان الفنان محمد رمضان، وصل إلى مدينة الجونة، أمس الثلاثاء، استعدادًا لتقديم أغنية الحفل، حيث بدأ البروفات فور وصوله، وسيُشاركه فنان عربي، والأغنية من إخراج حسام الحسيني.