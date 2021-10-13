إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على صحراوي الفيوم

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة تنوعت بين كسور وجروح، مساء اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «مصر – الفيوم» الصحراوي، باتجاه مساكن «ميمنة»، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة فجأة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وعدم قدرته على التحكم في السيارة، فانقلبت مُتسببة في إصابة ركابها.

تسبب الحادث في توقف حركة المرور على الطريق، فيما هرع المارة لإنقاذ المصابين، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، كما جرى إزالة آثار الحادث.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد حافظ الحنبولي، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «مصر – الفيوم»، أمام مساكن «ميمنة»، بنطاق المركز، ووجود مصابين.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وعلى الفور، هرع ضباط مركز شرطة سنورس، برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح، رئيس المباحث، إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بسبب انفجار إطار السيارة فجأة، وإصابة 5 أشخاص إثر انقلاب السيارة.

الإسعاف تنقل المصابين للمستشفى

وعلى الفور، هرعت 5 سيارات إسعاف إلى مكان الواقعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

أسماء المصابين في انقلاب سيارة

وتبين أنّ المصابين هم: «مروان بدوي رمضان»، 42 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق الأيسر وجرح أسفل العين اليسرى، و«محمود عبد المنجي علي حميدة»، 30 سنة، مصاباً باشتباه كدمة بالساق الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم، و«محمود عبد الحي أبو المجد»، 34 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمنى، و«محروس فرحات محمود»، 36 سنة، مصاباً بجرح في الوجه والجبهة طوله 20 سم، و«سيد سعيد عبد الباقي»، 41 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات واشتباه كسر بالحوض.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.