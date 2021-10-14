نقاد عن دراما الـ5 حلقات: تقترب من المشاهد وتعكس ما يحدث في الشارع

تبنت الدراما التليفزيونية مؤخرا، فكرة مناقشة قضايا المجتمع المختلفة، من خلال تقديمها عبر مسلسلات تتضمن كلاً منها حكايات متنوعة في 5 أو 10 حلقات فقط، واستطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا، وتستحوذ على اهتمام الجمهور حتى بعد انتهاء فترة عرضها، ومن بين هذه المسلسلات «إلا أنا»، «زي القمر» و«ورا كل باب».

وتواصلت «الوطن»، مع مجموعة من نقاد الفن، لمعرفة آرائهم في تناول الدراما للقضايا الاجتماعية بأشكالها المختلفة، من خلال عدد قليل من الحلقات.

أحمد سعد الدين: الدراما كادت تقترب من المشاهد

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين، إن الدراما كانت تعرض في الفترة الأخيرة عدة قضايا بعيدة عن المستوى الاجتماعي للمشاهد الذي يكون أغلبه من الطبقة المتوسطة والبسيطة، ولكن حاليا كادت أن تقترب من المشاهد عن طريق شكل المنزل، والتفكير، والمشاكل التي يقدمونها، متابعا: «الدراما حالياً تقرب الجمهور، وتعكس الذي يحدث في الشارع المصري».

وعن رأيه في الحكايات التي تتضمن 5 أو 10 حلقات، قال «سعد الدين»: «في السابق كان يجب أن يكون المسلسل 30 حلقة أو أكثر، ولكن حاليا المسلسلات تغيرت وأصبح في استطاعة صناع العمل تقديم حكاية مكونة من 5 أو 10 حلقات، ولكن بشكل جيد».

محمود قاسم: الدراما دائما سابقة للأحداث

الناقد الفني محمود قاسم، قال عن رأيه في نوعية الدراما المُقدمة هذه الفترة: «هذا ليس جديد على الدراما المصرية في تقديمها لقضايا المجتمع، ولكن الأهم هو حب الجمهور لهذه الأعمال أم لا، لأن الدراما دائما ما تسبق الأحداث وتطرح المشكلات الاجتماعية باستمرار».

ماجدة خير الله: الدراما المصرية دائما تناقش قضايا المجتمع

كما قالت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، إن الدراما المصرية دائما تناقش قضايا المجتمع في الماضي والحاضر، بأشكال مختلفة، ولكن الجديد حاليا هو عدد الحلقات، بخلاف المتعارف عليه، حيث تكون على حسب احتياج العمل الفني.