إصابة 3 في مشاجرة مسلحة بين أبناء عمومة بأسيوط

أُصيب ثلاثة أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بين أبناء عمومة من عائلة «الحمر»، بقرية العونة التابعة لمركزساحل سليم بأسيوط، وجرى نقل المصابين للمستشفى المركزي وتحويلهم للمستشفى الجامعي.

وتلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمورمركز شرطة ديروط بوصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين أبناء عمومة بقرية تابعة لدائرة المركز ووقوع مصابين، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف وجرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار.

وبالمعاينة والفحص تبين وقوع المشاجرة بين أبناء العمومة من عائلة «الحمر»، بقرية العونة، ولم تتوصل التحريات التي قام بها فريق مباحث المركز إلى سبب المشاجرة.

وأسفرت المشاجره عن إصابة «أحمد منصور عبد الظاهر حسن، 27 سنة، مصاب بطلق ناري في الساق اليسرى، محمود فتحي عبد المنعم، 23 سنة، مصاب بطلق ناري في الكتف الأيمن والأيسر، وعبده عبد العال عبد المنعم، 31 سنة، مصاب بطلق ناري في الكتف الأيسر والبطن»، تم نقل المصابين إلى مستشفى ساحل سليم المركزي وجرى تحويلهم لمستشفى أسيوط الجامعي، وتحرر المحضر اللازم وجاري إستكمال الإجراءات القانونية.

وشهدت أسيوط اليوم مشاجرة بين أبناء عمومة من عائلة «عمر»، راح ضحيتها شاب من أبناء العائلة بقرية بويط التابعة للوحدة المحلية بمركز ديروط