كيرا الصباح بعد نجاحها في حكاية بدون ضمان: مبسوطة برد فعل الناس

حققت الفنانة الشابة كيرا الصباح نجاحًا كبيرًا بدورها في حكاية بدون ضمان إحدى حكايات مسلسل «إلا أنا»، كما تصدرت تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور، خاصة مع مشهد الطفل الذي جمعها بالفنانة سلوى عثمان، وجالا هشام.

كيرا الصباح: سعيدة بالمشاركة في إلا أنا

وعن مشهد الطفل، أوضحت كيرا الصباح في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه على الرغم من ظهورها في المشهد بشكل استفزازي، إلا أنها كانت خائفة بشدة لأنها لا تُجيد التعامل مع الأطفال، فلم تستطع حمل الطفل كما كان مقررًا، فجاء المشهد أثناء وجوده بجوارها، مع محاولة استفزاز حماتها الفنانة سلوى عثمان، وهدير «جالا هشام».

كما عبرت عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل إلا أنا حكاية بدون ضمان، وبردود الأفعال التي وصلتها، متابعة أنها سعيدة بالدور ورود فعل المشاهدين، لافتة أنه في بداية المسلسل كان الجمهور يكرها ويرسل لها رسائل يسبها مثل أنتي «خرابة بيوت ومنك لله»، ولكن بعد تغير الأحداث وصل لها رسائل تشيد بدورها، مؤكدين إنها استطاعت في إرجاع حق مريم.

كيرا الصباح تكشف كواليس بدون ضمان

وعن رد فعل المقربين منها، قالت الصباح: «واحدة صاحبتي كلمتني وقالت لي ماما بتدعي عليكي وبتقلو آه يا حرباية يا خرابة البيوت، بس الحمد لله أنهم من يومين راضيين عني عشان جبت لهم حق مريم من العيلة كلها».

وأشارت إلى أن حكايات مسلسل إلا أنا تصل إلى الجمهور سريعًا، كما أن فكرة المسلسلات القصيرة ممتعة، لأنها تضغط الأحداث في 5 أو 10 حلقات دون مماطلة.

وأضافت أن كواليس المسلسل جميلة وسلسة، مؤكدة أن جميع فريق العمل أصدقاء ونعرف بعض جيدًا، منوه في حالة وجود ضغط أثناء العمل يرجع ذلك لأن كل ممثل يريد أن يؤدي الدور على أكمل وجه، وأن يظهر بالدور بأفضل شكل.

أبطال مسلسل إلا أنا بدون ضمان

مسلسل إلا أنا «بدون ضمان» بطولة هنادي مهنا، هاجر أحمد، إسلام جمال، سلوى عثمان، أحمد كشك، أحمد بدير، كيرا الصباح، سيناريو وحوار يوسف وجيه ومن إخراج ياسمين أحمد كامل.