إنقاذ شاب من الموت هدد بإلقاء نفسه من أعلى منزل أسرته في حلوان

«أنا تعبت خلاص، عايز أموت عشان أرتاح».. عبارات رددها الشاب في بداية العقد الثالث من عمره، وقت أن كان يقف أعلى عقار في حلوان، إذ أسرعت أسرته والجيران في محاولة إقناعه بالتخلي عن فكرة الانتحار، وخلال مناقشة الشاب حضرت قوة من شرطة النجدة بعد أن تلقت بلاغًا من أحد جيران الشاب، وساهم حضور أفراد الأمن في إنقاذ الشاب من الموت وإقناعه بالتخلي عن الانتحار.

إنقاذ الشاب

وتبين من سماع أقوال أسرة الشاب أنه يعاني من مريض نفسي، ويعالج عند أحد الأطباء بسبب حالته النفسية الصعبة، وعندما ساءت حالته أسرع أعلى منزل أسرته في الطابق السادس وهدد بالانتحار، لكن سرعة انتقال أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ ساهم في إنقاذ الشاب من الموت.

التخلي عن فكرة الانتحار

وأضافت مصادر أمنية أن الشاب الناجي من الانتحار في حلوان، كان يقف أعلى عقار يسكن فيه مع أسرته، وأن أحد الجيران كان يمسك به ليمنعه من الانتحار، وإلقاء نفسه من الطابق السادس، بينما كان يحاول الشاب الهروب منه ليلقي بنفسه، وخلال دقائق تجمع عدد من الجيران وخلال تحدثهم مع الشاب وصلت قوة من الشرطة، وتمكنت من اقناع الشاب بالتخلي عن فكرة الانتحار.

انتحار فتاة الهرم

وفي سياق متصل تواصل أجهزة الأمن تحقيقاتها في واقعة انتحار طالبة الهرم من الطابق العاشر بعد أن هددها صديقها، وهو لاعب في نادي وادي دجلة بإرسال صورها الفاضحة إلى الدتها؛ بسبب رفضها إرسال صور أخرى، وتبين أن الشاب والفتاة كانت تربطهما علاقة عاطفية، وأنه يدرس في إحدى أكاديميات الطيران، وأن العلاقة بينهما تطورت من صداقة إلى عاطفية، تبادلا خلالها الصور الخاصة، بعدما وعدها بالزواج.

علاقة عاطفية وصور فاضحة

وأوضحت التحريات أن العلاقة بدأت تأخذ منحى آخر بينهما، بعدما بدأ اللاعب في طلب صور خاصة أخرى للفتاة تكشف فيها عن جسدها، إلا أنها رفضت، وأمام إصرارها، تلقت تهديدات من اللاعب بإرسال الصور التي سبق وأرسلتها له، لوالدتها، وفضح أمرها أمام أسرتها وزميلاتها بالمعهد الذي تدرس فيه، وأمام هذه المساومات البذيئة من قبل اللاعب أقدمت الفتاة على إنهاء حياتها، قبل قليل، قفزًا من بلكونة منزل الأسرة في الطابق العاشر في أحد عقارات منطقة الهرم، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.