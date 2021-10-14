ضبط 1345 قضية تموينية «حلوى فاسدة ولحوم منتهية الصلاحية»

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن 1345 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

أبرزها القضايا الآتية:-

أسفرت الجهود عن ضبط عدد (23) قضية بمضبوطات وزنت (113٫329 طن – 617386 قطعة حلوى المولد) أبرزها ما يلي:

ضبط 14٫506 طن مستلزمات إنتاج «حمص، وسكر حر، وفولية، وسمسمية» دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الحلوى دون ترخيص بمحافظة القليوبية.

ضبط 13٫365 طن مستلزمات إنتاج «عسل جلوكوز، وسكر حر، وحمص، وبندق، وسمسم، وفول سوداني» دون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الحلوى دون ترخيص بمحافظة القاهرة.

ضبط 13٫1 طن مستلزمات إنتاج «عسل جلوكوز، وسكر حر، ودقيق فاخر، وجوز هند، وقمر الدين»، و7200 قطعة حلوى المولد دون بيانات منتج نهائي ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الحلوى بمحافظة القليوبية.

لحوم وكبد ودواجن

ضبط 2٫1 طن مفروم لحوم ومقطعات دواجن دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث الملمس واللون وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة مالك مخزن لتجهيز الوجبات الجاهزة تابع لأحد المطاعم دون ترخيص بمحافظة القاهرة.

ضبط 1٫71 طن لحوم وكبدة مجمدة دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة مالك محل لإحدى شركات الأمن الغذائي بمحافظة القاهرة.

سكر وعسل جلوكوز

ضبط 4٫99 طن سكر حر معبأ داخل شكائر مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، بحوزة مالك مصنع لتعبئة السكر الحر بمحافظة البحيرة.

ضبط 3٫9 طن عسل جلوكوز معبأ داخل براميل دون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لاحتوائه على نسبة شوائب وأتربة ويشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة الشرقية.

سلع تموينية مهربة

ضبط 7٫18 طن سلع تموينية سكر وأرز، و3730 عبوة جبن أبيض مخصصة صرفها للبطاقات التموينية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم للإتجار بها في السوق السوداء قدرت بقيمة مالية 60180 جنيهًا و3600 طن سكر حر معبأ داخل عبوات مجهول المصدر به نقص في الأوزان، بحوزة قائد سيارة حال سيره بمحافظة البحيرة.

ضبط 2 طن سكر و900 عبوة زيت تمويني مخصصين ربطاً على البطاقات التموينية، تم عدم صرفها للمواطنين للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي قدرت بقيمة مالية 35900 جنيهًا، بحوزة مالك محل بدال تمويني بمحافظة الجيزة.

أعلاف حيوانية ومخصبات زراعية

ضبط 52٫65 طن إضافات أعلاف حيوانية معبأه داخل شكائر دون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية، وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية دون ترخيص بمحافظة المنوفية.

ضبط 13٫06 طن مخصبات زراعية مدون عليها بيانات تجارية وهمية خلافاً للحقيقة لتضليل الجهات الرقابية عن ضبطها وغير مسجلة لدى الجهات المختصة و2000 عبوة فارغة دون مستندات مجهولة المصدر وماكينة خط إنتاج وذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخصبات الزراعية دون ترخيص بمحافظة البحيرة.

قضايا متنوعة

ضبط (12610) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

ضبط (178) قضية متنوعة من بينها ضرائب عامة وقيمة مضافة، جمارك، حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة.

ضبط (200) قضية متنوعة وضبط المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات دون ترخيص).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.