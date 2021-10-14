يبحث الكثير من ذوى الهمم عن خطوات الحصول على التقرير الطبي المميكن لذوي الإعاقة، وذلك للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة التي تحمل المزيد من المزايا لحامليها سواء خدمات صحية أو تعليمية، وغيرها، حيث يعفى ذوي الاحتياجات الخاصة من كل الرسوم المقررة لعمل فحص طبي داخل القومسيون الطبي إذا أراد أن يحصل على سيارة معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية.

شبكات للربط بين الجهات المعنية بالكشف الطبي ووزارة التضامن

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، ضرورة الحصول على التقرير الطبي المميكن لذوى الإعاقة، من خلال شبكات الربط بين الجهات المعنية بالكشف الطبي ووزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن المواطن لن يتسلم التقرير الطبي في يده، وذلك للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

بطاقة الخدمات المتكاملة تجدد كل 5 سنوات

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن بطاقة الخدمات المتكاملة، يتم تجديدها كل 5 سنوات للحالات المستقرة لمدى الحياة دون إعادة الكشف الطبي لتجديدها مثل متلازمة داون، أما في الحالات غير المستقرة، فيتم رصد تاريخ إعادة الكشف على البطاقة طبقا لتوصية الكشف الطبي.

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة خطوات للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة تتمثل فيما يلي:

يقوم العميل بالتسجيل على موقع وزارة الصحة، للحصول على موعد ومكان الكشف الطبي.

- تقوم لجنة طبية متخصصة بإجراء الكشف الطبي على المواطن الذي تم تسجيله.

- في حالة الموافقة يتم تحديد نوع الإعاقة واعتماد التقرير الطبي ورفعه على النظام الإلكتروني لتتسلمه وزارة التضامن الاجتماعي.

- يقوم المواطن بالتسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على موعد ومكان، لإجراء الكشف الوظيـفي.

- يتم إجراء الكشف الوظيفي لتأكيد نسبة الإعاقة، وفي حالة القبول يتم إرسال البيانات لاستصدار بطاقـة الخدمات المتكاملة من الشركة المختصة.

- تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بإرسال بطاقة الخدمات المتكاملة للمواطنين المقبولين على عنوان منازلهم المسجل.