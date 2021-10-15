كيف تنجو من المخاطر الصحية لحلوى المولد؟.. استشاري تغذية توضح

مع حلول المولد النبوي الشريف، يتجه الجميع لشراء حلوى المولد، حتى مع علمهم بضررها على صحتهم، ولكنها العادات والتقاليد، وتكمن أضرار حلوى المولد في مكوناتها، وعلى رأسها وجود كميات كبيرة من السكر والألوان الصناعية، فضلًا عن المكسرات التي ربما كانت منتهية الصلاحية وقد امتلأت بالسموم الفطرية مثل «الأفلاتوكسين» والذي يصيب الفول السوادني بكثرة.

توضح الدكتوره آمال صبري استشاري التغذية العلاجية، لـ «الوطن»، أن خطورة حلاوة المولد في غناها بالسعرات الحرارية المرتفعة بسبب محتواها العالي من السكر والمكسرات، والتي تمثل خطراً كبيراً على أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى السكري، الضغط المرتفع، القلب والشرايين، النقرس والسمنة.

كيف يمكن تجنب مخاطر حلوى المولد النبوي؟

تشير إلى أنه لتجنب مخاطر حلوى المولد، علينا أولاً أن نعرف كيف نختارها لاستبعاد الفاسد منها، فلابد من شرائها من مكان موثوق فيه، واختيار تلك المغلفة بإحكام، والتأكد من عدم انتهاء صلاحيتها، والذي يتضح من تفتت أجزاء منها أو وجود بودرة سوداء وتغير في لونها وفقدان بريقها ومن تزنخ رائحتها أيضا.

تنصح «صبري»، بتجنب الحلوى الملونة، حيث تمثل الألوان الصناعية خطراً على الصحة وخاصة الكبد، وتجنب الفولية لاحتمالية إصابتها بالسموم الفطرية، كما أشرنا من قبل.

كما تؤكد أن خبراء التغذية ينصحون بالإقلال من حلوى المولد، بحيث لا يتجاوز القدر المتناول منها عن قطعة واحدة في اليوم (30 إلى 50 جراما)، بشكل عام للشخص السليم، كما يفضل أن يتم تناولها مرتين في الأسبوع فقط، أما لمتبعي الأنظمة الغذائية لإنزال الوزن، فعليهم الالتزام بالإرشادات السابقة على أن تحسب من سعراتهم الحرارية، مع ضرورة الإقلال من النشويات أو حتى تجنبها وكذلك الدهون في ذلك اليوم.

وتشدد استشاري التغذية العلاجية، على ضرورة الإكثار من شرب الماء وتناول الخضار الورقي والفاكهة الحمضية والفاكهة قليلة المحتوى من السكر مثل التفاح الأخضر والجوافة والبرتقال، حيث تعمل الألياف في الخضار والفاكهة على عدم ارتفاع سكر الدم بدرجة كبيرة، وينصح أيضاً بالمشي بسرعات مختلفة لفترة تتجاوز الـ 30 دقيقة لحرق السعرات الزائدة، وتختلف السعرات الحرارية الموجودة في حلوى المولد تبعاً لمحتواها وطريقة إعدادها.

السعرات الحرارية لكل 100 جرام من حلوى المولد

توضح «صبري»، السعرات الموجودة في الحلوى لكل 100 جم بالآتي:

اللوزية 650 سعرا حراريا

النوجة 398

الفستقية 630

الفولية 444

الملبن 382

السمسمية 619

اللديدة 526

الحمصية 387 سعرا حراريا

وتوضح الاستشاري أن معظم السعرات الحرارية فارغة المحتوى، تأتي من السكر الذي يرفع مستوى الكوليسترول الضار ويسبب تصلب الشرايين، ويرفع مستوى سكر الدم ليعرض مرضى السكري لخطر الإصابة بالغيبوبة، ويخزن دهوناً في بطون الأصحاء.